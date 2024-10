Presidente Boric confirma que Manuel Monsalve revisó cámaras de hotel ante denuncia por violación

En una extensa conferencia de prensa desde Lampa, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, revisó las cámaras del hotel, en donde se queda cuando pernocta en Santiago y donde habría ocurrido todo lo denunciado por una funcionaria de Gobierno, que lo acusó de violación.

Boric precisó que conversó con la exautoridad el martes en la noche y que le comentó que “él había revisado las cámaras del hotel”.

Hay que precisar que la denunciante indicó que despertó el 23 de septiembre en la habitación del hotel junto a Monsalve, quedando en shock. De acuerdo a lo dado a conocer por La Tercera, la mujer también indicó a la PDI que el exsubsecretario le ofreció dos pastillas.

PDI revisó cámaras a pedido de Monsalve

Las cámaras del Hotel San Francisco habrían sido las que revisó Monsalve, enviando a personal de Inteligencia de la PDI. “Me dijo que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona, sobre si hubo manipulación de prueba, no tengo ninguna información (...) me dijo que había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado, no tengo información de ninguna alteración de pruebas”, dijo de forma reiterada.

Consultado sobre si hay o no un delito de obstrucción a la Justicia, Boric insistió en que “no tengo ningún conocimiento de aquello”.

Ante las preguntas insistentes de los periodistas apostados en Lampa, sobre las explicaciones que le dio Monsalve, el Presidente precisó que “los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán. Yo además tengo sólo una versión. Creo que no me corresponde que dé esos detalles”.

“Eso es lo que se tiene que investigar y en lo humano evidentemente es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve, valorábamos el trabajo que estaba haciendo en el cargo de seguridad”, afirmó el Mandatario.