Evelyn Matthei se refirió al caso Monsalve: “Los equipos de seguridad de este gobierno no estaban dando el ancho”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la denuncia en contra del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien renunció a su cargo tras la acusación presentada por una funcionaria de su mismo departamento.

Cabe recordar que el pasado jueves se conocieron los detalles de la querella ingresada el 14 de octubre, delito que ocurrió el domingo 22 septiembre de este año.

En este contexto, es donde Matthei aseguró que “nosotros veníamos diciendo hace mucho rato que los equipos de seguridad de este gobierno no estaban dando el ancho”, agregando que la situación “es muy grave y creo que las palabras del gobierno han dejado más dudas que certezas”.

“Ahora hemos visto con estupor que en el fin de semana en que más homicidios tuvimos (los feriados del 18 de septiembre XL), el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de la seguridad, estaba tomando pisco sour, y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado por un delito”, dijo Matthei, para nuevamente reiterar que “se ha demostrado que los que estaban a cargo de la seguridad no han dado el ancho”.

La renuncia de Monsalve

De igual manera, la alcaldesa de la comuna de Providencia comentó que la renuncia de Monsalve “se debiera haber pedido de forma inmediata” luego de conocerse la investigación en su contra en La Moneda.

“Él debió haber renunciado el día siguiente, cuando no se presentó a trabajar porque no podía por el estado en que estaba, ahí debió haber renunciado”, aclaró Evelyn Matthei, según cosignó T13.

“Más allá de los delitos que pudiesen haber, que no me corresponde a mi, lo que me preocupa es el tema de la seguridad ciudadana, porque lo que ha quedado claro es que no se ha tomado con la responsabilidad de parte de los que estaban a cargo”, concluyó.