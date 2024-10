“Un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida”. El potente mensaje de Claudia Conserva en el Día del Cáncer de Mamas

En el marco del Día del Cáncer de Mamas, la animadora Claudia Conserva utilizó sus redes sociales para hacer un potente llamado a la prevención y a la realización de exámenes periódicos para la detección temprana de esta enfermedad. Conserva, quien fue diagnosticada en junio de 2022 con cáncer de mama triple negativo, ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia personal y subrayar el valor de un diagnóstico a tiempo, que en su caso, le salvó la vida.

Fue en junio del 2022 que Conserva dio a conocer su diagnóstico: cáncer de mama triple negativo. A partir de esto continuó por un largo camino de tratamientos intensivos, como es la quimioterapia, que la mantuvieron alejada de la televisión. En medio de su lucha, grabó el documental “Brava”, donde expuso cómo vivió la enfermedad.

Al final del documental, la comunicadora recibió la feliz noticia de que los tratamientos dieron resultados, y el cáncer ya no estaba en su cuerpo. Tras confirmar que superó el cáncer a finales del 2023, la animadora no ha dejado de compartir reflexiones y mensajes de apoyo para quiénes aún continúan luchando contra esta enfermedad.

“Lo que marca la diferencia es la prevención”

Este martes, junto a una fotografía de los tiempos en que debía acudir a la quimioterapia, la animadora escribió: ”Finalmente, lo que marca la diferencia es la prevención, un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida”, acompañada de un mensaje de apoyo a quienes están pasando por la misma situación. “Un abrazo a quienes lo padecen y a sus familias”, añadió Conserva, resaltando la importancia del apoyo emocional durante este difícil proceso. Pero sobre todo, Conserva hizo hincapié en la importancia de realizarse la mamografía.

Según contó en otra oportunidad, el diagnóstico temprano fue clave para que Conserva pudiera someterse a un tratamiento adecuado y efectivo. A pesar de no presentar síntomas ni tener antecedentes familiares que la alertaran, la animadora decidió realizarse un examen preventivo, el cual permitió detectar el cáncer en una etapa temprana. “Un examen me salvó la vida”, afirmó en una ocasión anterior, destacando que no había indicios visibles, como bultos o malestares, que la hicieran sospechar de su condición.