Daniela Aránguiz reacciona “absolutamente impactada” ante la detención de Jorge Valdivia por denuncia de presunta violación

Por los medios, y reconociendo estar “absolutamente impactada”, reaccionó este martes Daniela Aránguiz luego de conocer la detención de su exmarido, Jorge Valdivia, por la denuncia de una mujer que lo acusó de haberla agredido sexualmente.

El golpe noticioso respecto de la acusación en contra del exfutbolista fue parte de todos los noticiarios televisivos de esta mañana, un tema que continuó profusamente en programas como “Mucho Gusto”, donde su animador, José Antonio Neme, reveló detalles de la conversación que tuvo con Aránguiz respecto de la detención de Valdivia.

Daniela Aránguiz se “desmarca” de denuncia contra Valdivia

“Me llegó información de Daniela Aránguiz, hablé con ella muy temprano, ella hoy día es rostro de nuestro canal. Le mando un cariñoso abrazo a la Daniela, porque le tengo mucho cariño a ella”, inició poco antes de las 9 de la mañana el animador del matinal de Mega.

“Ella me dice: ‘Mira, yo Jose me quiero desmarcar de esto. Estoy absolutamente impactada, porque me parece que la denuncia es súper grave, y mi rol hoy día’, me autoriza a que yo transparente esto evidentemente, es ‘contener a mis hijos’”, agregó.

En su relato del testimonio de la panelista de espectáculos y exchica reality, el periodista detalló que los hijos de Daniela y Valdivia quedaron “shockeados” al enterarse de la denuncia por agresión sexual en contra de su padre.

Opens in new window José Antonio Neme contó en Mucho Gusto detalles de la reacción de Daniela Aránguiz ante la detención de Jorge Valdivia. Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", de Mega.

“Me dijo: ‘Mis hijos están súper shockeados con todo este escenario’, independiente del resultado que esto tenga. Pero me parece que ella está asumiendo su función de mamá como siempre lo ha hecho. Con mucha hidalguía. Así es que te mando un beso grande Daniela. Te quiero mucho”, finalizó Neme, quien minutos después, y frente a la información respecto de la formalización que esta tarde tendrá el comentarista deportivo, replicó los dichos de Aránguiz.

“Bueno, solamente decir que la exmujer de Jorge Valdivia, la Daniela Aránguiz, se enteró por los medios de comunicación, básicamente, de esta detención. Ella dice que no estaba al tanto, que está absolutamente consternada, que reconoce la gravedad de las acusaciones, pero que ahora su función es estar junto a sus hijos”, concluyó.