La última batalla de Lanata: lucha por su vida mientras las exesposas e hijas disputan su herencia

Considerado uno de los periodistas más importantes e influyentes de su país, Jorge Lanata continúa al borde de la muerte en un hospital de Buenos Aires tras cuatro meses de internación a causa de graves dolencias. Mientras los médicos luchan por salvarle la vida luego de cuatro cirugías a causa de una izquemia intestinal precedidas de un transplante renal y otras afecciones, la opinión pública argentina es testigo de una pugna mediática entre su actual pareja, la abogada Elba Marcovecchio , frente al bloque que conforman sus dos exesposas y sus dos hijas, quienes entraron en conflicto por la administración de los bienes y la fortuna del destacado escritor, cineasta y comentarista político de radio y televisión.

A los 64 años, tan querido como odiado por sus opiniones, a Lanata se le reconoce como el creador del prestigioso diario Página12, y hasta antes de su internación en clínicas y el Hospital Italiano, seguía conduciendo el programa de TV Periodismo Para Todos, y Lanata sin filtro en la radio Mitre.

Fumador y sibarita, Lanata es cercano a personalidades internacionales, pero se siente más amigo de figuras de la música, su pasión, como Charly García y Fito Páez . “Recuerdo unas vacaciones entrañables con Fito en Nueva York y un viaje de locos con Charly en Punta del Este, cuando se quiso tirar del auto porque algo le molestó”, rememoró en algunas entrevistas.

Con el propio García se enemistó en su programa de TV cuando le planteó que lo consideraba “un artista que se copia a sí mismo” y el ídolo lo trató de “pelotudo”.

Asimismo, la revista Rolling Stone lo apodó “el Toro salvaje del periodismo” y en una entrevista admitió que lo amenazaron de muerte muchas veces: “En Página12 nos pusieron tres bombas. Una nos voló la rotativa en 1987, las otras no explotaron. Cuando estaba escribiendo un libro sobre los atentados de la embajada de Israel y la AMIA nos amenazaron El tipo dijo “vas a morir de una muerte dolorosa”. Y otras veces estuve con custodia, pero donde vaya saben donde estoy, si me quieren boletear sabés como me boletean”, expresó.

Junto a una de sus hijas, antes del conflicto y la enfermedad actual.

Chile y la corrupción

Antes del gobierno de Javier Milei , Lanata sostuvo que “Argentina va a estar mejor en veinte años; en cinco va a estar peor”. Y hace siete años, en una conversación con The Clinic también entregó su visión comparativa sobre la creciente corrupción en Sudamérica: “No creo que haya países que no sean corruptos, todos son corruptos de distinta manera y cada uno tiene su idiosincrasia. A mí lo que me parece es que Chile es muy provinciano y en algunas cosas medio hipócrita. Los chilenos llevan dobles vidas. Es como Uruguay, que también tiene fama de honesto. Apenas escarbas un poquito, es lo mismo, roban menos, porque tienen menos plata”, sostuvo.