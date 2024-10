“¿No le explicó el consentimiento sexual?”: Neme cuestiona la relación entre Orsini y Valdivia tras denuncia por presunto abuso

El periodista José Antonio Neme volvió a causar revuelo con sus declaraciones, esta vez refiriéndose a la relación entre la diputada Maite Orsini y el exfutbolista Jorge Valdivia, tras la reciente detención del “Mago” por una acusación de presunto delito sexual. En el programa matinal “Mucho Gusto”, Neme no dudó en expresar su punto de vista, con incendiarios comentarios.

“El tema de Maite Orsini no es menor”, comenzó diciendo Neme. “Orsini es una parlamentaria feminista, de la izquierda progresista, que está en las antípodas del ‘violador eres tú’”, dijo. Recordó además las declaraciones previas de Valdivia, quien en entrevistas había comentado cómo su relación con la diputada había cambiado su perspectiva de vida.

“Acuérdense ustedes que el propio Mago dio entrevistas donde decía que casi había visto la luz política, se había encontrado con una especie de doctrina mariana y había cambiado su mirada del mundo, básicamente, a raíz de la compañía de Orsini”, criticó el comunicador.

En un tono que no escatimaba en ironía, Neme se preguntó: “¿La diputada Orsini no le explicó algo tan fundamental del feminismo como es el consentimiento sexual? Entonces todo era un gran tongo, porque si ellos se compenetraron emocional e intelectualmente, me imagino que Maite Orsini le habrá explicado uno de los preceptos básicos del feminismo que tiene que ver con el consentimiento sexual” . Esta afirmación generó incomodidad en el panel, donde algunos intentaron moderar las palabras del periodista.

Uno de los panelistas le recordó a Neme que debía ser cuidadoso para no culpar a Orsini por las acciones de Valdivia. A lo que Neme replicó: “No la estoy culpando, sólo digo que es bien curioso que él haya abrazado causas progresistas y luego haya tropezado, eventualmente, con un delito como este”.

La crítica de Neme no quedó ahí, y cerró su comentario señalando lo que él percibía como una “inconsistencia brutal” en las posiciones de la diputada. “Me cuesta entender que Maite Orsini trate de ‘asqueroso’ a un diputado por criticar al gobierno y no considere que hay un dejo de asquerosidad en una eventual violación”, dijo, aludiendo a un cruce de declaraciones reciente entre Orsini y otro parlamentario.