Seguridad, salud y tecnología para Independencia: Candidata a alcaldesa Daniela Parada propone un municipio con “presencia en los barrios”

Daniela Parada, candidata a la alcaldía de Independencia por el pacto “Contigo Chile Mejor”, y actual concejala de la comuna apuesta por fortalecer la conexión del municipio con sus vecinos, priorizando la seguridad, el acceso a la salud y la regeneración urbana. Parada, quien ha dedicado gran parte de su carrera al servicio público, especialmente como kinesióloga para adultos mayores, busca ahora llevar su experiencia y vocación de servicio a la máxima autoridad comunal.

“Siempre he estado comprometida con ayudar a la población mayor, que muchas veces es olvidada. Mi trabajo en la oficina del adulto mayor de Independencia me permitió conocer de cerca sus necesidades y desde ahí no he parado de trabajar por ellos”, relata Parada, quien en 2021 fue electa como concejala y desde entonces ha estado en contacto directo con los vecinos. “Me lo tomé muy en serio”, añade, subrayando la dedicación que ha puesto en su rol.

En conversación con Publimetro, Parada expone los principales ejes de su campaña, cuyas ideas busca implementar una vez llegada al sillón municipal.

“El municipio irá al barrio”

En el centro de su programa de gobierno local se encuentra la creación de seis Centros de Protección Barrial y Seguridad, con los que busca fortalecer la presencia del municipio en cada rincón de Independencia. “En estos centros, no solo se podrán realizar denuncias, sino que también ofreceremos acompañamiento a las víctimas de delitos. El municipio irá al barrio, y así los vecinos tendrán una respuesta más cercana y eficiente” , explica Parada. Esta medida también estará acompañada por una mayor presencia de seguridad pública, con la implementación de móviles disponibles para la atención rápida en caso de emergencias.

Otro de los ejes fundamentales de su propuesta es el área de salud. Parada resalta que la comuna ha experimentado un crecimiento poblacional significativo, pasando de 70 mil a 160 mil habitantes, lo que ha generado una mayor demanda de servicios básicos. En este sentido, propone que cuatro de los seis Centros de Protección Barrial estén dedicados a la atención de salud. “Los CESFAM no están dando abasto. Vamos a acercar los servicios que nos exigen los vecinos, porque ellos no deberían tener que moverse tanto para recibir atención médica” , afirma.

La candidata también pone énfasis en la modernización de la comuna a través de la tecnología, planteando la instalación de más de 100 cámaras interconectadas con la central de monitoreo, lo que permitirá una vigilancia más efectiva en diferentes puntos de Independencia. “Queremos tener la más alta tecnología para mejorar la seguridad y dar una respuesta rápida a los problemas. Esto forma parte de nuestra visión de un municipio moderno y eficiente”, explica Parada.

Infraestructura y calidad de vida para sus habitantes

En cuanto a la infraestructura, Parada busca también incrementar la cantidad de vehículos disponibles para patrullas de seguridad, lo que permitirá reducir el tiempo de respuesta ante emergencias. “Nos interesa que los vecinos se sientan seguros y acompañados. Queremos que, al llamar al 1469, el tiempo de llegada de los equipos de seguridad esté entre 7 y 15 minutos”, asegura.

Parada, además, planea duplicar el número de fiscalizadores y trabajadores municipales encargados de la seguridad, con el fin de mejorar la fiscalización en las calles y asegurar una mejor atención a los vecinos. “Queremos tener un equipo de primera para que la atención sea de primera. Esto implica capacitar a nuestros funcionarios y que puedan responder a las diversas necesidades de la comuna” , subraya.

Uno de los proyectos más ambiciosos de su candidatura es la recuperación de la Avenida La Paz, un punto clave que conecta Independencia con Recoleta. Además propone trabajar en conjunto con las comunas vecinas (Santiago, Conchalí y Recoleta) en el mejoramiento de los espacios públicos y la renovación de luminarias, con el objetivo de crear una ciudad más segura y amigable para sus habitantes.

Finalmente, Daniela Parada destaca su propuesta para los adultos mayores, quienes han sido un grupo prioritario en su carrera política. “Vamos a tener el primer Centro de Rehabilitación para Personas Mayores en Independencia, con atención en rehabilitación física, cognitiva y de salud mental. Nos queremos hacer cargo de todas esas áreas”, puntualiza.

“Lo mío no son promesas, son propuestas concretas”, concluye Parada, reafirmando su compromiso de llevar adelante una gestión con enfoque comunitario, donde el municipio tenga una verdadera “presencia en los barrios” y responda a las necesidades urgentes de los vecinos de Independencia.