Viaje al sur de Monsalve complica aún más el caso

Lo que comenzó como una arista de uso de recursos públicos de parte del aún subsecretario del Interior Manuel Monsalve, pasó a ser una posible intervención en el caso o incluso una acción de presión, luego de que trascendiera que la autoridad viajó al sur, en un avión de Carabineros, no para hablar con su familia, como explicó incluso el Presidente Boric en su larga conferencia del viernes, sino para visitar a la familia de la denunciante.

PUBLICIDAD

Después de mantener una reunión con el fiscal Xavier Armendáriz, la abogada de Monsalve, Ana María Horvitz, negó que su defendido se haya encontrado con los cercanos a la mujer que lo acusa de haberla violado. “Nunca se juntó con la familia”, dijo la profesional, quien, de todas maneras, contestó de manera negativa todas las consultas de la prensa.

Más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalaba en una entrevista con CNN ante la posibilidad de ese encuentro, que “eso lo tiene que responder el ex subsecretario. No tengo conocimiento de sus movimientos”.

El Presidente Boric señaló el viernes que había instruido a Monsalve para viajar, pero no dijo si él mismo le había permitido usar medios fiscales. Tohá expuso ayer que “el Presidente instruye al subsecretario informar rápidamente a su familia. No le da ningún otro tipo de instrucción, y menos hacer uso de los vehículos fiscales, eso no es parte de las instrucciones que da el Presidente. Si usó o no usó, hay investigaciones en curso, penales por parte del Ministerio Público y el sumario”.

Una aclaración necesaria, pues hay aristas que apuntan al mandatario más que nada por la polémica generada por la supuesta demora en pedir la renuncia. Al respecto, Tohá expuso que Monsalve “fue apartado treinta y tantas horas desde que se conoció esto, eso es muy rápido, porque la subsecretaría del Interior no es un cargo cualquiera, que se puede dejar un subrogante o que se puede nombrar una persona y ahí vamos viendo”.

El diputado Andrés Longton (RN) aseguró tener conocimiento de que el Presidente Boric tenía convocado al Monsalve a una reunión el jueves a las 4 de la tarde: “Nunca tuvo en consideración sacarlo de su cargo. Es probable que quería dilatarlo para después de las elecciones” (ver recuadro).

Conocidos estos antecedentes, y otros, la Contraloría General de la República ofició al Ministerio del Interior y a Carabineros por el uso del avión para un asunto personal, y a la PDI, por la revisión de cámaras sin autorización (ver secundaria).

PUBLICIDAD

Debido a la crisis, Presidencia informó que Boric suspendió un viaje hoy al Bío Bío para participar del Encuentro Regional de Empresas 2024, al que asistirá telemáticamente. También se informó que se disculpó durante el Comité Político con su asesora de prensa, a quien recriminó de manera visible durante la conferencia del viernes.

Escoltas, informe oficial y cámaras complican a la PDI

La PDI abrió un sumario a los funcionarios que eran escoltas de Manuel Monsalve y que lo dejaron solo durante el fin de semana de septiembre en que se habría producido la violación a la funcionaria del Ministerio del Interior. La Fiscalía ya les tomó declaraciones a los policías y también a la jefatura de Inteligencia, responsable por la seguridad de las autoridades. De acuerdo a los primeros indicios, fue el exsubsecretario quien liberó a los funcionarios ese día.

Otro problema que afecta a la PDI tiene relación con la arista por obstrucción a la justicia que se sigue en contra de Monsalve y donde los policías tendrían un rol, pues la exautoridad les habría solicitado ir a mirar y retirar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. En este caso, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “no hay indicios para suponer alteración de las imágenes. Esto se deduce porque se ha respetado el procedimiento legal y la custodia de las pruebas”.

En tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, está siendo cuestionado incluso por los investigadores, pues sería quien informó del caso a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una materia que se indaga de manera reservada, por tratarse de una denuncia por violación.

Cordero descartó que haya ilegalidad en esta situación, mientras que el propio Cerna reconoció que no avisó de esto al fiscal, Xavier Armendáriz y aclaró que “yo informo (a Tohá) que estamos investigando, que ha habido actuaciones y era porque nuestro nexo era con el investigado. No comuniqué detalles de la investigación”.