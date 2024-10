“¿Cómo en dos minutos se le sale el clasismo?”: Nicolás Larraín cuestionó polémicos dichos de su sobrina, la ministra Antonia Orellana

En un encendido comentario durante su programa de radio, el presentador de televisión Nicolás Larraín expresó su molestia con las declaraciones de su sobrina, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. La ministra ha sido objeto de críticas tras una polémica frase emitida en el programa matinal Mucho Gusto, que algunos han calificado de “clasista”.

El incidente comenzó cuando la ministra Orellana, en una conversación con el periodista José Antonio Neme, abordó la tardanza del gobierno en destituir al subsecretario investigado por una denuncia en su contra. Durante su intervención, la ministra afirmó: “No estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos que de quien está a cargo de la seguridad del país”. Esta afirmación generó de inmediato una respuesta del conductor del programa, quien preguntó si ello implicaba que la credibilidad de la víctima dependería de la posición del acusado.

“¿Ósea se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando es un ministro?”, lanzó Neme.

La frase de Orellana, rápidamente interpretada como con tintes clasistas, fue duramente criticada en redes sociales y en medios de comunicación. Sin embargo, una de las reacciones más sorpresivas vino de Nicolás Larraín, tío de la ministra. El presentador, conocido por su estilo irreverente, no dudó en compartir su visión durante la emisión de su programa de radio Sentido Común. “Me muero de pena porque la ministra de la Mujer es mi sobrina, ella es hija de la Margarita, somos primos querendones y todo, pero qué desafortunada su frase cuando dice ‘no es el portero’”, declaró de entrada Larraín.

“Sé que mi prima se va a enojar, pero se lo diría a ella en la cara”

“Si hay algo por lo que nunca sería de izquierda, es por esto: la izquierda usa el discurso del trabajador y de que ‘son todos iguales’, pero en el momento de la verdad, a la Toti querida se le sale y dice ‘oye, no es el portero’. ¿Cómo en dos minutos se le sale el mismo clasismo? Y a la ministra de la Mujer, la que en el fondo porta la bandera del anti-machismo y se debilita a la primera en que le tocan al amigo del ministerio”, afirmó Larraín.

“Esto para mí es la izquierda, el uso de la típica retórica que queda al descubierto. Ellos se han apoderado al ‘pueblo’, pero que la Toti cite al portero a la primera, uno dice ‘qué mierda’ y quería comentarlo”, agregó.