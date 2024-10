“Eso es todo lo que voy a decir”: Guarello aclaró su posición respecto de la denuncia por violación en contra de Jorge Valdivia

La denuncia por violación en contra de Jorge Valdivia, que este martes recibió la cautelar de prisión preventiva por 90 días en su audiencia de formalización de cargos, fue abordada anoche por Juan Cristóbal Guarello en su programa de redes sociales.

Fue en el comienzo de su streaming “La Hora de King Kong”, en Youtube, donde el periodista deportivo aclaró a sus seguidores la postura suya respecto del caso del retirado futbolista y actual comentarista deportivo.

La postura de Juan Cristóbal Guarello

Si bien reconoció que lo de Valdivia “es un tema lamentable, terrible, que afecta a un jugador de primerísimo orden en el fútbol chileno”, insistió en que dicho caso no forma parte de las informaciones que habitualmente analiza en su programa, ya que a su juicio ella no tiene que ver con el ámbito deportivo.

“Paréntesis, porque están insistiendo mucho. El tema de Jorge Valdivia. No lo voy a tocar por dos razones”, indicó Guarello.

“Primero, hay una diferencia sustancial con el tema de Cobreloa (por el caso de la violación en manada). ¿Por qué? Porque el tema de Cobreloa fue cometido por jugadores en ejercicio del club, fue ocultado por el club, en dependencias del club. Y además ahí hubo toda una maquinaria, de ocultamiento, y en fin. Hay un problema caballuno, que implicó incluso al Congreso, a la Comisión de Deporte, y hasta a la Comisión de Ética del Comité Olímpico”, aclaró el periodista.

¿Cuál es la diferencia de Valdivia? Que Valdivia es un exjugador, no implica a ningún club, no implica a la actividad, es un tema personal — Juan Cristóbal Guarello

“¿Cuál es la diferencia de Valdivia? Que Valdivia es un exjugador, no implica a ningún club, no implica a la actividad, es un tema personal, un delito personal como quieran llamarlo, y la Justicia actuó de inmediato. No hay ocultamiento, no hay complicidad de clubes, ningún tipo de tapadera, no implica a la ANFP, no implica a los clubes profesionales, y eso es sólo un tema de Valdivia”, prosiguió el comunicador, que del retirado jugador sólo señaló que espera que los tribunales decidan respecto de su acusación.

“Es un tema de Valdivia. Es un tema lamentable, terrible, que afecta a un jugador de primerísimo orden en el fútbol chileno. Pero la justicia decidirá y lo que diga la justicia habrá que acatarlo”, indicó.

“Hay una diferencia sustancial, por eso lo de Cobreloa lo tomamos como tema periodístico porque atañía al fútbol directamente. Lo de Valdivia no, porque Valdivia, él está fuera del fútbol, comentará, pero él está fuera del fútbol, ya no es jugador profesional, ya no tiene ninguna relación con la actividad y con la estructura, salvo comentar. ¿Quedó claro? Eso es todo lo que voy a decir de Valdivia”, finalizó.