Lo acusan de engaño: Candidato a alcalde por Independencia Agustín Iglesias se defiende ante polémica que lo involucra con Polimá WestCoast

Durante esta tarde de 23 de octubre, Agustín Iglesias, actual concejal de Independencia y candidato a la alcaldía de la comuna, dio a conocer mediante su perfil de Instagram una invitación para el cierre de su campaña que se llevaría a cabo mañana.

PUBLICIDAD

Aparentemente, esta instancia durante el jueves a partir de las 18:30, en Plaza Chacabuco, contaría con la presentación de uno de los artistas nacionales más relevantes en el género urbano: Polimá Ngangu, mejor conocido como Polimá WestCoast.

Y lo que se podía concretar, al parecer no llegaría a buen puerto, puesto que el mismo artista le habría hecho la cruz a la participación en este momento político. Todo esto porque el músico señaló haber sido engañado ya que nadie le habría avisado que se trataba de un acto del concejal IND por la Unión Democrática Independiente (UDI) que busca ser el sucesor de Carola Rivero.

Según informó The Clinic, a través de su Instagram personal, Polimá detalló que “Nos vemos mañana en el concierto gratuito… en la comuna donde nací, los espero a todos en la Plaza de Chacabuco”. No obstante, horas después se desmarcó de esta acto de cierre de campaña.

¿Qué dijo el artista?

“No me metan en hue... yo no formo parte de ningún partido político. Yo voy a cantar pa’ mi pueblo, a sacarlos un rato de la oscuridad” , señaló.

Y en relación a este evento del candidato al sillón municipal, WestCoast subrayó en que “a mí me contactó la municipalidad para realizar un concierto gratuito para toda la gente que no tiene acceso a comprar un ticket. Ahora salieron con un cierre de campaña con un wn que no conozco (sic)”.

La defensa del equipo de Agustín Iglesias

Respecto al otro lado involucrado, el medio ya señalado le consultó al equipo de trabajo del candidato a alcalde de Independencia por esta invitación, negando cualquier tipo de engaño con el artista, además aseguraron que desde el primer minuto se dejó en claro que era parte de un acto político.

PUBLICIDAD

Sumado a esto, le facilitaron a The Clinic una serie de pantallazos de los chats que mantuvieron con el manager de Polimá WestCoast a modo de evidencia de la cotización por artistas para este cierre de campaña . Además, se muestra en los chats una pregunta que le hacen al equipo del cantante sobre si existirían condiciones especiales para contar con la participación del joven músico de 27 años.

Las capturas de las conversaciones

Aquí te dejamos las palabras que habrían compartido entre el equipo del candidato y el del cantante, que publicó The Clinic: