“Qué pena”: Johnny Herrera reaccionó ante la prisión preventiva de Jorge Valdivia por denuncia de violación en su contra

La situación judicial que atraviesa por estos días el exfutbolista Jorge Valdivia, en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua tras ser formalizado este martes en el Octavo Juzgado de Garantía por una denuncia de violación en su contra, causó gran impacto en el ambiente de fútbol, donde el exarquero Johnny Herrera fue uno de los pocos que evidenció su preocupación por el futuro judicial del Mago.

Si bien ninguno de los colegas de Valdivia ha salido a comentar del proceso judicial, fue el actual comentarista del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, quien sinceró su tristeza por la situación que atraviesa la mujer que denunció al deportista y el propio Valdivia.

La reacción de Johnny Herrera por denuncia a Valdivia

“Qué pena por ambas partes, por lo que pasó. La verdad es que no soy quien para juzgar ni para referirme al tema porque no tengo los antecedentes. No he visto nada”, señaló el formado en la U.

Consultado respecto del mismo tema, Claudio Borghi optó por mantener reserva del mismo, justificándose en pantalla con que en estos casos “no hablo de la vida privada de la gente”.

Cabe recordar que luego de ser formalizado y posteriormente trasladado a la cárcel de Rancagua en la jornada de martes para cumplir con su prisión preventiva de 90 días (mientras dure la investigación decretada por el tribunal), esta mañana se conoció de una segunda denuncia por violación presentada en contra del deportista.

En esta oportunidad, en la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde se le acusó por haber agredido sexualmente en una discoteca a una mujer, el pasado 17 de octubre.

En dicha denuncia, y según informaron en La Tercera PM, la denunciante acusó haber sido drogada previo a la violación perpetrada por Valdivia.

“De acuerdo a los primeros antecedentes, Valdivia y la denunciante habrían sostenido una cita que comenzó en un restaurante del sector oriente de la capital y terminado en una discoteca. En ese recorrido, ingirieron gin y ramazzotti. La mujer entregó su declaración en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Según la denuncia, ella cree que el deportista la habría drogado para sostener relaciones sexuales. La víctima ya se habría realizado exámenes en el Servicio Médico Legal”, complementaron en lacuarta.com.