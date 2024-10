“Usted es un imputado...”: Fiscal Armendáriz niega haber tomado declaración a Manuel Monsalve y defensa asegura que ha colaborado

Durante la mañana de este miércoles 23 de octubre se han conocido más antecedentes de las diligencias que ha realizado el Ministerio Público, en el marco de la denuncia por el delito de violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los que fueron expuestos en la audiencia de cautela de garantías que solicitó la defensa de la exautoridad.

En ese contexto, el fiscal Xavier Armendáriz rechazó los dichos de la defensa -que ha asegurado que el exsubsecretario ha colaborado con la indagatoria-, sobre una eventual declaración que habría prestado Manuel Monsalve, explicando que sí se encontró con el exsubsecretario durante la diligencia realizada en la habitación del hotel donde habría sucedido el ataque sexual, instancia donde además le señaló que está siendo investigado y tiene derecho a guardar silencio.

Lo que hablaron Monsalve y Armendáriz

En ese sentido, el fiscal Armendáriz explicó que “con una orden de este tribunal de entrada-registro y de incautación, o sea, no se trata de diligencia voluntaria, sino que de cumplir una orden judicial, se concurrió hasta el Hotel Panamericano, donde concordamos con la defensa que residía”.

Allí, continuó relantando el persecutor, “se obtiene el teléfono, se incauta cierta ropa; se registra la habitación en busca de rastros, huellas y señales, se levantan piezas de mobiliario; se lleva adelante un hisopado bucal (...) todo esto en cumplimiento de la orden y no de una entrega voluntaria”.

El fiscal Armendáriz añadió que “cuando nos escucha (Monsalve), me escucha a mí, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada e iba a seguir y yo le dije, un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa”.

Fue en ese momento en que Xavier Armendáriz le habría recordado a Manuel Monsalve que tiene derechos, agregando que “(Le dije) que tiene derecho a guardar silencio, que lo que diga frente a los policías podía ser usado en su contra y que tenía la posibilidad de consultar con un abogado”.

“Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado, palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, un minuto (…) No hay declaración alguna”, aseguró el fiscal.

Finalmente, el persecutor apuntó que a la exautoridad “en ningún momento se le detalló de qué se trataba, se sentó, pensó, conversó o empezó a relatar un hecho. Lo que hay es una persona que espontáneamente, al intimar de una orden y explicarle de qué se trata, señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice que lo demás se lo reserva para su abogado”.