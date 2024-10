Caso Monsalve: exabogado de la denunciante critica al gobierno por el manejo de la crisis y apunta que no ha habido apoyo a la víctima

“Es horrendo, que (el Ministerio de la Mujer) diga que no vamos a intervenir, no vamos a ayudar a la víctima, no vamos a hacer nada, entonces para qué existe un Ministerio de la Mujer” fue parte de la potente crítica que hizo Roberto Ávila Toledo, exabogado de la joven que denunció una presunta violación y abuso sexual del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El profesional, participó como invitado en la edición más reciente del programa “Sin Filtros”, donde además explicó los motivos por los cuales dejó la representación de la denunciante de Monsalve.

En ese sentido, indicó que los motivos fueron más bien por su género, ya que aseguró que una abogada podría tener más confianza con la denunciante por ser mujer.

“Es mejor el perfil de una abogada mujer, tiene una mejor comunicación con una mujer en hechos de esta naturaleza. Y es una profesional consistente y sólida, entonces la comunicacion es mejor, comprenderá que en estos hechos...”, explicó Roberto Ávila, apuntando a que había cosas que podían generar pudor o que podían ser más difíciles de explicar para la víctima con un abogado hombre, destacando de paso el nombramiento de la abogada María Elena Santibáñez en su reemplazo.

Fuerte crítica al manejo de la crisis del gobierno

Roberto Ávila también criticó fuertemente la forma en la que el gobierno ha manejado la crisis, indicando que se ha dejado de lado a la víctima.

“Hace un tiempo, representé a una familia de una señora asesinada, y ahí Katy (Martorell), que era subsecretaria de Prevención del Delito... ustedes operaron rápidamente”, comenzó indicando a modo de ejemplo el abogado.

Luego añadió que “conectaron a la familia, nos recibió usted, nos recibió el ministro del Interior, fue toda la familia y sintió el acompañamiento del gobierno, porque los gobiernos no sólo deben gobernar para los suyos, deben gobernar para todos”.

Finalmente cerró puntualizando que “la mayoría de los que fuimos ahí, éramos gente de izquierda, pero ese ministro del Interior y usted misma, se preocuparon de las víctimas. Aquí, en este caso, eso no está presente ni en la mínima proporción”.