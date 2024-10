Claudio Orrego, candidato a Gobernador de la RM: “No basta con desear un país distinto, hay que tener la capacidad y experiencia”

El abogado Claudio Orrego ya cumplió un término como gobernador de Región Metropolitana, siendo el primero que fue electo de manera democrática y en las próximas elecciones, está buscando la reelección. Él tiene un vasto currículum en la política, al haber servido como ministro de estado, concejal y alcalde.

En conversación con Publimetro a tan solo dos días de las elecciones, Orrego habló sobre su larga trayectoria que juega a su favor a la hora de conocer el sistema público chileno. “Sí algo es que hemos aprendido durante estos últimos años, no basta con desear un país distinto. Hay que tener la capacidad y experiencia de cómo se construye ese país distinto”, reflexionó.

“En eso creo que al haber sido alcalde, ministro, intendente y gobernador me ayuda porque sé y conozco la burocracia por dentro, es un monstruo de mil cabezas. No saben cómo me desespero cuando las cosas van lentas”, dijo Orrego.

“Poco a poco la gente se ha dado cuenta, como dice mi lema, gobernar es hacer. Yo tengo una noción de la ética pública que no es sólo no robar o no abusar del poder, que es el desde. Para mí la ética pública significa: invertir bien cada peso de los chilenos, que se traduzca en obras completas y que la gente vea como las plazas, Cesfam y canchas que hemos construido”, añadió.

Al momento de hacer campaña en 2021 para su cargo como gobernador, Claudio Orrego hizo un énfasis en invertir en comunas donde había mayores necesidades, y al momento de asumir su rol, él afirmó que se dio cuenta de que los criterios para la asignación de dinero recaen en razones más políticas que sociales.

Gobernador de RM da inicio a la "Recuperación de Sub Centros y Ejes Metropolitanos"

Hechos en materias de seguridad

Otra de las propuestas de su campaña fue hacerle frente a la delincuencia, y él quiso destacar lo que se ha realizado en su período en términos de seguridad. “Es verdad que los gobernadores no tenemos facultades, pero eso no es excusa para no hacer la pega”, partió admitiendo.

“Yo como gobernador regional, como se dice en buen chileno, he puesto la billetera donde he puesto la boca. Es decir, hemos invertido en seguridad $158 mil millones de pesos. En 95 vehículos para Carabineros, hasta un helicóptero anti-portonazos que le compramos nosotros mismos como gobernación a Carabineros”

Sumado a esto, él destacó la construcción de 4 nuevos cuarteles para la PDI, la compra de nuevo equipamiento tecnológico y equipos de ilusión rápida, utilizada en los allanamientos, para las 26 brigadas criminalísticas de toda la Región Metropolitana.

Además, a gendarmería le compraron los primeros tres blindados que han tenido en la RM, scanners rayos X y equipamiento para proteger a los funcionarios.

A los municipios les compraron 4 mil cámaras de vigilancia para mantener seguras las calles de sus comunas, han instalado 150 mil nuevas luminarias, compraron 170 vehículos y mil chalecos antibalas.

Revela los resultados de la Radiografía del Consumo de Alcohol para Fiestas

Propuestas para un segundo término

En lo que podría ser su segundo término como Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, busca seguir invirtiendo en policías para poder entrenar a Carabineros con el uso del armamento; entregarle a los gendarmes pistolas no letales que paralizan a las personas; integrar las cámaras; crear un programa de víctimas.

De igual forma, él busca implementar un plan para combatir la deserción escolar. “Así como tenemos que combatir el crimen organizado, tenemos que combatir a los niños que se van del colegio y terminan siendo blancos para el narcotráfico y el crimen”, comentó.

Orrego recordó un plan que implementó en Peñalolén que buscaba rastrear qué otros problemas podrían existir en la casa de un alumno que tenga faltas reiterativas al colegio como consumo de drogas, trabajo infantil o dificultades parentales. Él busca poder replicar este plan en toda la región.

Mitigar los efectos del cambio climático es otra de las propuestas que tiene su campaña, la cual harán con el planteamiento de árboles en comunas más pobres; implementar una estrategia de eficiencia hídrica para ahorrar agua; y un plan maestro de ciclovías.