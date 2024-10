Fiscalía califica como exitoso el allanamiento al departamento de Jorge Valdivia y evalua su reformalización

22 DE OCTUBRE DEL 2024 / SANTIAGO El octavo juzgado de garantía realiza la audiencia de detención y formalización del ex futbolista Jorge Valdivia por presunto delito sexual. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Audiencia de detención y formalización del ex futbolista Jorge Valdivia

“Se confirma diligencia investigativa en el departamento de Jorge Valdivia previa coordinación con la defensa del imputado”. Así informó Carabineros el allanamiento que personal del OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) realizaron al departamento del exjugador de Colo Colo Jorge Valdivia, ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de la segunda denuncia por violación que existe en su contra.

El persecutor Francisco Lanas, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, indicó que la orden de ingreso y registro al domicilio del exjugador de La Roja se hizo “previa coordinación con la defensa del señor Jorge Valdivia, se realizó un trabajo en el sitio del suceso del departamento del señor Valdivia, trabajo que fue realizado por el OS9 de Carabineros y el Labocar”.

Asimismo, sostuvo que en las diligencias “se levantó evidencia, una diligencia que se considera hasta el momento exitosa y que cuyos antecedentes van a ser sumados a la investigación”.

Respecto a la denuncia, el fiscal Lanas detalló que la víctima ya prestó declaración, agregando que en la diligencia se hicieron “fijaciones fotográficas, levantamiento de evidencias, diligencias habituales en los sitios del suceso. Es muy similar al trabajo que se hizo en el primer caso; eventualmente hallazgo de evidencia biológica, elementos tecnológicos, que nos permite ir corroborando las declaraciones de las víctimas en cuanto a las descripciones de los lugares”.

Reformalización de Valdivia

El martes pasado Jorge Valdivia fue formalizado por la primera denuncia de violación ocurrida el domingo 20 de octubre, luego de compartir con la víctima en un restaurante peruano, desde donde se fueron hacia el departamento de la denunciante, donde habría ocurrido el ataque sexual.

Por esta razón, el tribunal dictó prisión preventiva contra Valdivia, quien fue trasladado al módulo 86 de la cárcel de Rancagua.

Sin embargo, en el Ministerio Público ya evalúan una reformalización de Jorge Valdivia. El fiscal Francisco Lanas aseguró que “luego de las diligencias, de la declaración de la victima y de las pericias que realizan Labocar y OS9 de Carabineros, hay que evaluar una reformalización”.

No obstante, el persecutor agregó que esta no será de inmediato, ya que “los tiempos ya son un poco más laxos, ya hay una plazo de investigación en la causa formalizada el día de ayer, (el imputado) está con prisión preventiva, por tanto es una audiencia que uno tiene tiempo para pedirla. No esperen que va a ser en los próximos días”.