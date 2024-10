Fiscalía estrecha el cerco sobre Monsalve

En la audiencia de cautela de garantías, Xavier Armendáriz, el fiscal a cargo de investigar la denuncia por violación contra Manuel Monsalve, develó que el exsubsecretario hizo más gestiones desde su cargo respecto del caso de lo que se conocía, como un acercamiento a la víctima y la revisión de otras pruebas.

El persecutor expuso que Monsalve ordenó a efectivos de la PDI ir a hablar con la denunciante. “Ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no sólo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”. Armendáriz detalló que “el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas por parte del imputado”.

No es lo único. Era sabido que Monsalve, invocando la ley de inteligencia había pedido a policías mirar las imágenes de seguridad del restaurant donde comió con la presunta víctima y el hotel donde se habría producido la violación. Armendáriz aseguró que “nos hemos enterado de que habría diligencias de esa naturaleza en otros recintos distintos”.

Pese al rol de la PDI expuesto por la Fiscalía, el fiscal aseguró que mantiene su confianza en la institución. “La investigación se lleva adelante con la Policía de Investigaciones. La Brigada de Delitos Sexuales cuenta con nuestra confianza y no hay motivo para cambiar de policía”, indicó tras la audiencia.

Otro tema que se trató ante el juez Ponciano Sallés fue la conversación que tuvo Armendáriz con Monsalve en su hotel, recién conocida la denuncia. Al respecto, el persecutor confirmó que habló ese día con él, brevemente, una charla que la defensora del exsubsecretario, Ana María Horvitz, había negado.

El fiscal detalló que se presentó ante Monsalve y que “cuando el imputado me escucha, me responde: ‘A mí me gustaría declarar que no me acuerdo de nada. Lo demás me lo reservo con mi abogado’, pero tras eso le recordé su derecho a guardar silencio”.

“El Ministerio Público entiende que eso no fue una declaración, nosotros entendemos que sí fue una declaración”, afirmó el defensor Cristian Arias.

Ese día, en el hotel, se obtuvo el teléfono, ropa del imputado y parte del mobiliario; se buscaron rastros, huellas y señales y se hizo el hisopado bucal. “Todo esto en cumplimiento de la orden, no es una entrega voluntaria”, cerró el fiscal, refutando lo dicho por la defensa.

La suerte de los celulares de Monsalve fue parte clave de la audiencia. El Ministerio Público abogaba por que se incautara más de un aparato, aunque fuesen comprados después de la fecha en que se habría producido el delito, mientras que la defensa pedía que, al menos, se borraran las conversaciones con los abogados y la familia cercana del exsubsecretario, a lo que el juez accedió, diligencia que se hizo en ese mismo momento, tras lo cual ese tercer aparato volvió a manos del Ministerio Público.

Finalmente, el juez Sallés mantuvo la reserva de la investigación, por 40 días para las pesquisas que la Fiscalía considere delicadas, y de 15 para el resto de la carpeta. Tras esos plazos, la defensa podrá acceder a los documentos.

Querellante adelanta cargosy defensa pide información

María Elena Santibáñez, abogada defensora de la denunciante de Manuel Monsalve, aseguró tras la audiencia de cautela de garantías que serán varios los delitos por los que perseguirán al exsubsecretario del Interior, mientras que la defensa se quejó por no poder acceder a la carpeta investigativa.

A la salida del Centro de Justicia, Santibáñez aclaró que aún queda mucho en el proceso. De hecho, la defensora recién asumió ayer la representación. “Tienen que declarar testigos, vamos a pedir diligencias nosotros al Ministerio Público, queda bastante”, contestó.

Asimismo, aseguró que se enteró en la instancia recién finalizada de varios elementos que la llevan a adelantar que el caso puede crecer. “Aquí se habló de varios hechos de los que no se tenía noticia y que nos hacen pensar que van a ser varios los delitos por los cuales nos vamos a querellar”.

Efectivamente, se ha adelantado que serían abuso sexual con sorpresa, violación, vulneración a la ley de inteligencia y obstrucción de la investigación.

Por su parte, el defensor Cristián Arias en un momento pidió la inhabilidad del juez Sallés, asunto que no fructificó, y también reclamó en el Tribunal que “el secreto no puede ser una prerrogativa que le permita una ventaja procesal al Ministerio Público. No puede ser que la defensa esté completamente ciega”.

Tras la audiencia, el mismo abogado indicó que “se buscaba acceso a información y proteger el secreto profesional. Entonces, se cumplieron los dos objetivos”.

De paso, Arias expresó que están “convencidos de la inocencia de Manuel Monsalve”.

Su compañero en la defensa, Dino Disi, manifestó que “el señor Monsalve, desde incluso antes de estar asesorado, ha colaborado y eso va a seguir ocurriendo” y destacó que en el hotel “las cosas se entregaron sin oposición”.