“Le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo”: La declaración de Jorge Valdivia tras denuncia de violación

“Me debo haber retirado del departamento alrededor de las 00:30 horas, ya que a las 01:00 de la madrugada yo ya estaba en mi casa revisando unos mensajes que me llegaron a esa hora”. Esta es un extracto de la declaración de Jorge Valdivia, quien debió entregar su testimonio luego de que enfrentara una denuncia por el delito de violación, a la que se sumó otra la tarde del martes, de la misma naturaleza.

Fue en “Contigo en la Mañana” donde entregaron parte de la declaración del “Mago”, quien insiste que sí tuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero que fueron consentidas.

Según su versión, hubo una relación de “coqueteo” que comenzó días del encuentro en un restaurant de comida peruana y que luego, terminó en el departamento de la mujer. Valdivia aseguró que todo fue consensuado, mencionando que ella estaba consciente de lo ocurrido.

La comida y la visita al departamento de la mujer ocurrió un domingo y luego la mañana del lunes conversaron. “El día lunes en la mañana recibí unos mensajes de ella y no le pude contestar en el minuto, pero después la llamé por teléfono y me preguntó qué es lo que había pasado, me dijo que no se acordaba y que le dolía la cabeza”, aseguró Valdivia.

Pero hubo una segunda conversación, en donde la denunciante le confeso que su expololo los había visto intimar desde afuera del inmueble. “Le pregunté cómo sabía ella que la había visto. Me dijo que le había contado ella a su ex que yo me iba a hacer un tatuaje. Me dijo que el pololo nos había visto agarrar en el primer piso, lo que me pareció raro, ya que yo no voy a vigilar a mi ex”.

“Quiero señalar que mientras estuvimos en el departamento, no la vi consumir nada, yo tampoco consumí nada, por lo menos no consumió nada delante de mí. Todo fue muy rápido en su casa”, agregó el “Mago”.

Luego insistió en que hubo un coqueteo. “Mientras vi a esta persona tuvimos una interacción coqueta entre el sábado y el domingo y terminó con la invitación de ella al restaurante. Antes, habíamos hablado sólo de los tatuajes”.

“También tuvimos mensajes el lunes, donde ella cuando me dijo que no se acordaba, también se reía de la situación y le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo. Mientras estuvimos en el departamento, ella estaba consciente de la interacción sexual, ella nunca estuvo forzada, nunca me empujó o me dijo que parara”, confesó Valdivia.