Ministerio de Salud actualiza condición de estudiantes del INBA: 5 en extrema gravedad y 11 en estado crítico

En el reporte de las 18:00 horas de este jueves 24 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsal) indicó que de los 35 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) que resultaron heridos el pasado miércoles “no hay fallecidos”, agregando que 2 ya fueron dados de alta y otros 23 se encuentran hospitalizados.

De estos últimos, el Minsal detalló que “5 están en estado de extrema gravedad y 11 en estado crítico”.

Según los antecedentes que se conocen, la explosión se registró en uno de los baños del INBA, presuntamente, mientras un grupo de alumnos de cuarto medio se preparaba para salir a un “corta calle”, donde además se estaban confeccionando bombas molotov.

Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en tanto, reiteró durante esta jornada la condena del Gobierno antes los hechos registrados en el INBA, afirmando que “las acciones de violencia, como las que hemos visto, no tienen ni pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”.

Cataldo agregó que “una cosa es la movilización social legítima, en cualquier Estado de derecho, pero no podemos legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido, sin propósito, sin orientación y provocan además el daño que estamos evidenciando hoy por hoy”.

El secretario de Estado sostuvo que “estamos frente a una situación que además de ser inédita, contiene dentro de la expresión de ella complejidades que tenemos que seguir analizando para tomar las medidas necesarias, no solo como Mineduc sino como sistema en su conjunto”.

“También queremos condenar muy enfáticamente los hechos de violencia, lo dijo ayer la ministra Tohá, las bombas molotov son un arma con potencial destructivo de generar daño, de llegar a quitarle la vida a una persona, es condenable el uso en general y en particular en un espacio educativo”, enfatizó el ministro Cataldo.

Desde el Minsterio de Educación informaron que las clases seguirán suspendidas hasta el lunes en el INBA, ya que no están las condiciones para retomarlas. “La conmoción que tienen los familiares de los estudiantes afectados es importante, hoy día estamos concentrados en que los estudiantes salgan adelante en su estado de salud”, afirmó Nicolás Cataldo.