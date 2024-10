Pese a condena por acoso sexual contra una funcionaria Roberto Quintana irá a la reelección en Laja

A 40 días de presidio -que podrá cumplir en libertad condicional- y una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales, alrededor de 330 000 pesos, fue condenado el suspendido alcalde Laja, Roberto Quintana, por haber acosado sexualmente a una funcionaria del municipio en agosto de 2021.

PUBLICIDAD

Este hecho se hizo conocido por un video que lo muestra besando a la víctima en reiteradas ocasiones, al punto de dejarla llorando, mientras ella le rogaba que “por favor” la dejara tranquila. Todo esto en dependencia de la Municipalidad de Laja.

El acoso sexual ocurrió el 5 agosto del 2021 cuando Quintana llegó hasta la oficina de la mujer. En el registro, se ve al alcalde intentando besar a la trabajadora , quien lo rechaza una y otra vez.

La investigación determinó al final que Roberto Quintana besa 14 veces a la víctima y en distintas áreas de un costado del rostro. Además, el ahora condenado procedió a abrazarla en cinco ocasiones y le tomó en dos oportunidades el rostro para intentar besar la boca de la mujer.

No hay pudor

Si bien se establece en la condena que durante los 40 días Quintana no podrá ejercer un cargo público, eso no le impedirá ser reelecto como alcalde de Laja, ya que las elecciones son este sábado 26 y domingo 27 de octubre y quienes salgan electos como alcaldes asumirán el cargo el próximo 6 de diciembre,

En la defensa de la denunciante, en tanto, lamentaron que Roberto Quintana no fuera condenado por el delito de abuso sino que de acoso sexual. La víctima, por su parte, estuvo con licencia médica y posteriormente pudo volver a trabajar en la municipalidad, sin embargo, actualmente está de nuevo con licencia médica.

Reconoció los hechos

Roberto Quintana señaló después de la condena que había “decidido admitir responsabilidad, lo que no implica reconocer culpabilidad. Acá se mostró públicamente un video que fue sacado de contexto y que no ha mostrado toda la historia”.

Asimismo, el candidato sostuvo que quería “dejar en claro que fue sancionado por una falta y no por un delito, y quiero pedirle a la gente de Laja, que me conoce de toda la vida, que me juzgue por mi historia en la comuna y no por un error puntual”.