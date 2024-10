Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género se querella contra Jorge Valdivia tras recibir el patrocinio de una de las víctimas

La información fue confirmada por la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, quien sostuvo que “ya tenemos la representación jurídica de una de ellas, con quien vamos a trabajar de manera coordinada con la Fiscalía para avanzar en estos procesos”.

PUBLICIDAD

De esta forma, el Sernameg presentó una querella contra el exjugador Jorge Valdivia, en el marco de la denuncia por violación que realizó la primera víctima, luego que ésta concediera al Servicio el patrocinio para ser representada judicialmente en la causa.

La directora del Sernameg agregó que respecto a este patrocinio, por cierto que la víctima puede “contar con la tranquilidad que va a tener la atención psicológica y social y el apoyo que se requiere para un proceso de reparación, que es lo que posteriormente viene a toda esta situación más contingente que hemos vivido estos días”.

En conversación con 24 horas, Priscilla Carrasco informó que en lo que va del año “ya hemos estampado 322 querellas por distintos tipos de delitos de violencia de género, 33 de ellas son por delitos sexuales”.

En ese sentido, la directora del Sernameg agregó que entienden “lo necesario que es realizar acompañamiento, orientación, intervención en crisis porque quien enfrenta una situación de esta naturaleza vive un quiebre en su vida y es necesario que las instituciones del Estado estemos a disposición para acompañarla”.

Orientación Sernameg

Priscilla Carrasco aprovechó la ocasión para orientar a quienes puedan ser víctimas de algún caso de violencia, señalando que “tenemos siempre a disposición nuestro teléfono: 1455, que es de orientación e información, no de denuncia, para acompañar a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, en general, y por supuesto, de violencia sexual”.

La directora de Sernameg añadió que “una mujer se puede acercar directamente al Servicio sin la necesidad de interponer una querella. Y eso también es muy relevante, porque tal como hemos mencionado en varias oportunidades, hay mujeres que demoran mucho tiempo en denunciar estos hechos, porque es una situación realmente brutal y requiere acompañamiento psicológico y social y muchas veces ese mismo proceso de acompañamiento terapéutico especializado es el que permite que ellas, posteriormente, estampen una denuncia”.

Respecto de las relaciones sexuales consentidas, Carrasco fue enfática en señalar que “tiene que estar una persona realmente disponible con absoluta claridad para poder consentir una relación. Una mujer puede, inclusive, en el último minuto de estar en un espacio más sexual, decir que no y definitivamente es no, por lo tanto, el consentimiento es fundamental en todo tipo de relación. Una mujer puede tomar la decisión hasta en el último minuto de decir que no y alguien que no está consciente –efectivamente- no ha consensuado esa relación”.