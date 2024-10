Camila Vallejo le resta relevancia a pedido de Matthei de “cambiar a todo el gabinete” y se excusa de profundizar en nuevos antecedentes del Caso Monsalve

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se pronunció este mediodía respecto de los nuevos antecedentes judiciales conocidos en la denuncia por violación en contra de Manuel Monsalve y de la petición de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en un punto de prensa tras emitir su voto en las elecciones regionales y municipales, le pidió al Presidente Gabriel Boric “cambiar a todo el gabinete” de ministros en La Moneda.

Sin entra en polémicas con la figura derechista, Vallejo fue enfática para señalar que los dichos de la jefa comunal obedecen a los “de una persona que aspira a ser presidenta del país”.

Camila Vallejo responde a Evelyn Matthei

“La verdad es que no me sorprende nada, siendo una declaración de una persona que probablemente aspira a ser presidenta del país, ¿no?”, indicó la vocera, quien expuso que “como candidata presidencial de la oposición, no es una declaración que me sorprenda, la verdad”.

Respecto de si finalmente, e independiente del llamado de Matthei, Boric debería realizar ajustes en su gabinete tras la crisis provocada por la denuncia en contra de Monsalve, la jefa de la Segegob aseveró que “eso es una opción del Presidente”.

“Me alegró mucho que Guillermo Ramírez (presidente de la UDI) haya señalado que no estamos por remover a presidentes democráticamente electos. Me alegró mucho que lo haya dicho claramente, porque creo que son definiciones súper importantes. Lo haga bien, lo haga mal, fue electo y debe terminar su periodo. Eso es lo que sucede en los países que son serios”, agregó Vallejo, quien del mismo modo optó por no profundizar demasiado respecto de una segunda denuncia presentada por la víctima del exsubsecretario del Interior.

Silencio por nueva denuncia contra Manuel Monsalve

“Quiero insistir que desde el día uno todo funcionario y funcionaria del Gobierno está siendo el más interesado en colaborar con la Justicia, sea para cualquier requerimiento que se necesite. Eso es desde el Presidente de la República hasta el funcionario de menor rango que es del Estado, porque ese es el llamado y deber que tenemos además como funcionarios públicos, y no solamente como autoridades”, dijo.

“Entiendo y respeto su pregunta, pero en esto nos corresponde ser muy cuidados, cuidadosas, y respetuosas del testimonio de una víctima, dado que es una información que además ha sido filtrada a través de la prensa, de un caso que tiene resguardo y reserva a solicitud de la propia abogada defensora e incluso del fiscal que está investigando el caso para el éxito de la investigación, y además, para la total garantía y protección de una persona que es víctima y que no puede ser revictimizada, y por lo tanto, no nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre comentarios de la víctima, menos si estos han llegado a la luz pública a través de filtraciones y no del consentimiento de ella misma”, puntualizó.

“Me han preguntado y probablemente nos preguntarán sobre nuevas cosas que aparezcan a través de la prensa (respecto de Monsalve). Todo lo que nosotros sabemos es lo que ya les transparentamos y dijimos en varias oportunidades, el resto es parte del proceso de investigación. Y cuando está en manos del Ministerio Público lo que corresponde a nosotros es respetar lo que establece ese ente, que es autónomo, sobre la reserva, sobre no incidir, no estar permitiendo ninguna declaración que pueda alterar el curso de los hechos, en una investigación que esperamos sea, no solamente rigurosa, sino que también muy rápida y además que dé plenas y máximas garantías de protección a quien es la persona denunciante, porque en este caso es la víctima”, finalizó.