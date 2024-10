Cathy Barriga insiste en su inocencia tras nueva denuncia en su contra: “Si se gastó más a juicio de la persona querellante, es porque se trabajó”

Esta semana se dio a conocer una nueva querella que fue admitida en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Esta fue presentada por la municipalidad que una vez comandó, en donde se detalla el caso de la organización “Fuerza de mujer” y SMAPA, las cuales fueron discutidas en “Contigo en la mañana” de Chilevisión.

La exalcaldesa Cathy Barriga se refirió a estas nuevas acusaciones, y más que entrar en detalle sobre éstas, ella se centró en criticar a Tomás Vodanovic, quien se está postulando a la reelección de su cargo como alcalde de Maipú.

“Hay muchas personas que me están escribiendo y me estaban preguntando sobre algo que vieron en televisión. Se trata de nuevas querellas en mi contra. Yo no he recibido ninguna notificación, pero sí vi sus mensajes, y efectivamente hoy hubo un programa (de televisión) que habló de esto”, comenzó.

Después de esta introducción, se fue en contra de su sucesor. “No puedo evitar recordar lo mismo que pasó hace 3 años en los mismos tiempos de campaña, a pocos días de asumir. Yo todo lo que estoy viviendo hoy día se remonta a la querella del alcalde al asumir el municipio, el primer o segundo día, donde él afirma que esta alcaldesa tendría recursos municipales en sus bolsillos”, agregó.

Reformalización de Cathy Barriga 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO Reformalizacion de cargos a Cathy Barriga por malversación de recursos públicos y modificación de medidas cautelares en el Centro de Justicia FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO (Diego Martin)

“No se ha podido corroborar ninguna de las acusaciones”

“Han pasado 3 años de investigación, 3 años en los que no se ha podido corroborar ninguna de las acusaciones que realiza en mi contra, ninguna hasta la fecha. Para mí, es impactante, saber que a dos días de las elecciones, presenten una nueva querella” continuó.

“Yo la verdad no tengo palabras para calificar el daño que le está haciendo, no solo a una persona, también a mis hijos y a mi familia”, continuó.

Cathy Barriga prosiguió diciendo que “viene otra querella pagada con recursos municipales porque los abogados que contratan son con recursos municipales. Estos tres años han significado cientos de millones a las arcas municipales, siendo que primero acusó falta de recursos porque yo los tendría”.

“En tres años esta causa, se apuntó a que gasté más de lo que se debía gastar. Si se gastó más a juicio de la persona querellante, es porque se trabajó es porque se hicieron obras de fierro y de cemento. Esto va más allá de acercar la salud a la casa de los vecinos, a las personas mayores, va más allá de preocuparse de la infancia y discapacidad”, aseveró.

Historia de Cathy Barriga Fuente: Instagram