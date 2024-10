Denuncian votos marcados en Estación Mapocho: sospechan de un apoderado de mesa de RN que estaba ayudando a doblar votos

Durante este sábado 26 de octubre, en la primera jornada de elecciones municipales, una situación irregular fue denunciada en la mesa 904 del local de votación Estación Mapocho. Se denunció la entrega de papeletas que ya estaban marcadas.

Un hombre denunció esto a Radio Biobío, y señaló que cuando estaba en la fila, ésta avanzaba muy lento, por lo que se acercó a preguntar qué estaba pasando. “Me informan que están saliendo los votos marcados, y los votantes que estaban antes que yo, comienzan a devolverse con los votos de la cámara secreta, se los devuelven a los vocales porque venía previamente marcada la preferencia”, contó Enrique.

Él sospechó de un apoderado de Renovación Nacional que estaba doblando los votos junto a los vocales de mesa. “No puedo asegurarlo porque no los vi con el papel marcándolo. Pero hay un apoderado de un partido político sentado en la mesa donde están saliendo los votos marcados a ese partido”, declaró.

“Yo pedí que sacaran a este apoderado del local y el encargado local no se quiso identificar, no me quiso tomar la denuncia y después de mucho insistir, finalmente estos dos apoderados salieron del local, pero los dos apoderados están en la puerta del local esperando volver a entrar”, añadió el denunciante.

ELECCIONES 2024 26 DE OCTUBRE DEL 2024 / SANTIAGO Urnas de votaciones para las Elecciones Municipales. Comienza la jornada de elecciones con las constituciones de mesas en el local de votaciones del Colegio Atenas de La Florida FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO (DIEGO MARTIN/DIEGO MARTIN)

Cuatro votos marcados

La presidenta de mesa, Soledad Flores, al ser consultada sobre lo sucedido por el medio citado, confirmó la presencia de votos marcados. “Cuatro votos marcados, pero ya se solucionó. Se hizo la denuncia a Servel, ya hay algo formal escrito”, aclaró durante la tarde.

Ella precisó que los votos no venían marcados desde el Servel, sino que se marcaron en la mesa y sospecha del apoderado de mesa que fue mencionado anteriormente. “Aparecieron marcados después de que él estuvo supuestamente ayudándonos para doblar los votos porque son muchas papeletas, después de eso aparecieron unos votos marcados”, añadió.

El delegado, José Luis Gumucio, señaló que tiene que verificar la cantidad de votos y quiénes serían los eventuales culpables de esto. Una vez que se termine la jornada, revisarán la situación. “Yo no puedo tomar una denuncia sin hablar con la mesa, porque no sé qué tan real es la denuncia, esa es mi complicación”, declaró.

“Ellos (la mesa) tienen toda la libertad de hacer la denuncia y la pueden hacer directamente en el Servel. Entonces hay canales y si ellos creen que hay algún delito, pueden hacer la denuncia en Carabineros, pero no me consta. Entonces por eso es que yo no puedo estar avalando una denuncia que no me consta”, aseguró.