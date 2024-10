Masiva llegada de público a comisarías en el país para poder excusarse de votar en las elecciones regionales y municipales

Desde antes de las ocho de la mañana se comenzaron a registrar este sábado las primeras filas de público en las comisarías del país con la finalidad de realizar el trámite para excusarse de votar en estas elecciones regionales y municipales.

El proceso, que comenzó esta mañana con la constitución de las mesas en los diversos centros de votación a lo largo de Chile, finalizará mañana y en ese contexto, la obligación de quienes no podrán votar se hizo visible en variadas comisarías del país.

Masiva exclusión de votantes en elecciones

Desde Antofagasta, Concepción y Santiago se dio cuenta de las grandes filas de personas que realizaron el trámite, registro que fue evidenciado por Meganoticias, donde algunos de los interesados en hacer su registro reconocieron incluso haber llegado poco antes de 7:30 horas para excusarse de las votaciones por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación.

“Venimos de Río Bueno, el tema es que me acabo de enterar de que debo tener la clave única y no la tengo, tendré que consultar qué voy a hacer aquí, capaz que me lleven preso”, reconoció uno de los asistentes al trámite en Concepción.

Hasta antes de las 8:30 horas, y según informó el teniente de Carabineros Jorge Cárcamo en el estudio de Mega, se habían ingresado unos 62.087 trámites a través de la plataforma de Comisaría Virtual para hacer su registro y validar el trámite de excusa.

De ellos, 13 mil 710 ya había sido validados por la plataforma de Carabineros; otros 10 mil 907 tenían listo su código alfanumérico; y dos mil 803 no contaban con dicho trámite realizado y fueron asistidos digitalmente por la institución policial.

Cabe destacar, tal como señaló el teniente Cárcamo, que según recomendación de Servel basta con realizar dicho trámite por una ocasión para quedar fuera del proceso electoral por ambos días, y no ser multados por no emitir su sufragio.