“Si no, voy a salir corriendo”: Evelyn Matthei realizó particular advertencia en su agitado arribo a votar en las elecciones regionales y municipales

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, vivió un particular momento esta mañana, minutos antes de ejercer su voto en la elecciones regionales y municipales, cuando advirtió ante el asedio de la prensa repetir uno de sus icónicos memes de redes sociales.

Y es que la jefa municipal, para tratar de escapar a las insistentes preguntas de los periodistas de decenas de medios que se apostaron en el lugar, advirtió que tal como lo hizo hace cinco años -ante el periodista Simón Oliveros-, saldría corriendo de los reporteros tras emitir su voto.

La viral advertencia de Evelyn Matthei

“A ver, miren, hagamos lo siguiente. Voy a votar y después nos instalamos ordenaditos, conversamos”, indicó la candidata presidencial de la UDI, quien reconoció en su raudo paso a su local de votación que “siempre el ánimo es bueno, me voy a encaminar rápido y los voy a atropellar a todos”.

“Chiquillos, de verdad, hagámoslo ordenadito, después a la vuelta. ¿Ya? Les ruego. Y si no, voy a salir corriendo”, advirtió a los periodistas. Uno de ellos, Humberto Sichel, de CHV, quien le señaló que “con los tacos está difícil alcaldesa”.

La respuesta de la alcaldesa no tardó en llegar, y ante la sorpresa de todos, le indicó al rostro del canal privado: “¿Quiere mirar? Hay que confiar en los chilenos, son serios, saben lo que tiene que hacer. Chiquillos, déjenme caminar, les prometo que voy a responder”.

Evelyn Matthei. Fuente: Captura de pantalla Canal 13.

La promesa finalmente la cumplió, cuando tras emitir su voto se instaló en una breve conferencia de prensa donde aseveró que en estas elecciones la ciudadanía haría presente su indignación por la crisis de Gobierno tras la renuncia de Manuel Monsalve al Gabinete, debido a la denuncia de violación presentada en su contra; y los casos de Luis Hermosilla y Marcela Cubillos.

“No hay nadie que no esté metido en estas cosas que no esté indignado, y por lo tanto, yo creo que efectivamente los chilenos ¿cómo van a reaccionar? No lo sé, pero que van a mover el tablero, lo van a mover”, afirmó.

“Pueden ser más votos blancos, más votos nulos. No sé cómo, pero los chilenos y las chilenas están sintiendo mucha rabia y mucha decepción, y tienen toda la razón de tener esos sentimientos”, finalizó.