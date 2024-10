“¿Tiene susto de ir a la cárcel eventualmente?”: Así reaccionó Andrés Chadwick a esta directa pregunta de la prensa

Minutos antes de que fuera a cumplir su obligación como ciudadano de sufragar en la comuna de Vitacura, el exministro de Estado, Andrés Chadwick, fue abordado por la prensa por su involucración en el Caso Audios. Esto debido a su relación con el abogado Luis Hermosilla.

Una periodista de Chilevisión entrevistó brevemente al exsenador, y comenzó preguntándole sobre su calidad como imputado y si es que ya fue citado a declarar. “Esas situaciones yo me refiero a ellas cuando desarrollo alguna acción, desarrollo alguna actuación. Lo demás lo ve todo mi abogado”, contestó.

“En este caso, en forma precisa, todavía no he sido citado por la Fiscalía, todavía en ninguna calidad”, agregó. Él comentó que su audiencia de cautela de garantías está fijada para finales de noviembre del presente año.

Si es que se encuentra tranquilo ante este escenario al que se va a enfrentar, Chadwick respondió que está con “total tranquilidad”. Él adornó esta respuesta con una cita del exPresidente Ricardo Lagos, y dijo que “están funcionando las instituciones, dejemos que funcionen las instituciones”.

“¿Es usted el motor del tráfico de influencias?”

La periodista fue más punzante aún y le preguntó: “¿Es usted el motor del tráfico de influencias, como dicen diputados oficialistas?”, y Andrés Chadwick le dijo que “eso ya está claro que no es así, nunca ha sido así, y por esas expresiones yo me he querellado”.

Después de esa consulta, él decidió volver a su auto para ir rumbo al lugar de votaciones, pero la profesional tuvo una última pregunta para el exministro de Estado. “¿Tiene susto de ir a la cárcel eventualmente?”, le consultó.

“No, esa pregunta no corresponde. Muchas gracias, muy amable”, esas fueron las palabras que utilizó para responder a la duda de la periodista de Chilevisión. Él desapareció del marco, y el auto que estaba en la reja de su casa, se marchó.