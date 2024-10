Carolina Tohá y efecto electoral por nuevas aristas en Caso Monsalve: “No vamos a permitir que se manche ni se contamine con esta cosa tan repugnante”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó este domingo como “repugnantes” los nuevos antecedentes conocidos respecto de la acusación de violación en contra del exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

PUBLICIDAD

Si bien la autoridad pública aseveró que este fin de semana lo más relevante son las elecciones de autoridades municipales y regionales, y la decisión democrática de millones de chilenos en este proceso electoral, no dudó en considerar como una trama “muy oscura” los detalles conocidos respecto de la nueva denuncia que la funcionaria pública realizó en contra del exintegrante del equipo gubernamental.

La postura de Carolina Tohá en Caso Monsalve

“Son los ciudadanos y ciudadanas a la hora de hacer las elecciones. Su voz es la que importa en un día como hoy. No esos pronósticos que podamos hacer las autoridades o los analistas, y en el fuero interno de cada chilena y cada chileno hoy día, va a haber que tomar una decisión”, inició.

No vamos a permitir que se manche ni se contamine con esta cosa realmente tan repugnante, que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura — Carolina Tohá

“Y en esa decisión, creo yo, con la experiencia que he tenido y con lo que conocemos en Chile, y además con el hecho de haber pasado también por una municipalidad, que pensar en la comuna de uno, en la región de uno, en lo mejor para ese lugar, es lo que prima”, agregó la jefa de Interior, quien ejerció su derecho a voto esta mañana en la Estación Mapocho.

“Hay muchas otras cosas que están ahí como en el entorno, pero lo fundamental es quién queremos que conduzca nuestra municipalidad, nuestra región, porque es algo demasiado importante para las personas y afecta a su cotidianeidad”, aseveró Tohá, quien insistió en la postura del gobierno de no contaminar estas elecciones con el Caso Monsalve, a pesar de los efectos negativos que ha tenido en la imagen de la ciudadanía a la gestión de La Moneda en la situación.

“Respecto a los últimos antecedentes. Lo primero que les voy a decir es que cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto. Y qué cuál es nuestro ánimo, que todo esto da mucha rabia y es muy impactante”, dijo.

“Sin embargo, hoy día estamos en una elección, en un momento de esos que Chile, en su historia, ha tenido siempre como momentos luminosos, porque nuestra tradición electoral es realmente impecable”, apuntó.

“Es un momento en que sale lo mejor de lo que somos y que confirmamos, una y otra vez, la opción por resolver nuestros temas por la vía democrática y eso es lo que tiene que primar hoy día. No vamos a permitir que se manche ni se contamine con esta cosa realmente tan repugnante, que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura, que hemos ido conociendo el caso Monsalve. No lo vamos a mezclar, no es el día hoy para analizar ese caso. Mañana tendremos espacio para eso. Hoy, se trata de chilenos y chilenas eligiendo a sus autoridades democráticamente”, finalizó.