Un caos ocasionó la ida de Daniel Jadue a su local de votación: hizo un llamado a sus adherentes

Un minuto después de que comenzó su permiso para ejercer su derecho a voto, salió de su casa el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La Justicia le otorgó un permiso desde las 14 a las 16 horas. Él se mantiene cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras es investigado por los delitos de de administración desleal, cohecho, delito concursal, estafa y fraude al fisco.

La prensa estaba esperándolo fuera de su casa ubicada en la comuna de La Reina. Él salió de la mano con su pareja, y emitió unas escuetas palabras: “Arbitrario como todo el proceso”.

Esas fueron las únicas declaraciones que otorgó fuera de su domicilio, las cuales hicieron referencia a la solicitud al tribunal que presentó este pasado lunes su abogado defensor para que Jadue pudiera asistir a votar. Ésta fue derivada el viernes a la fiscalía Centro Norte, y dieron un plazo de tres días para responder, cuando las elecciones ya habrían terminado.

Esta situación generó una polémica debido a que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario, le concedieron el permiso sin problemas.

Finalmente, durante la jornada del sábado el magistrado del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Vidal, acogió una reposición de la defensa de Daniel Jadue y entregó la autorización para que el exalcalde de Recoleta concurra a votar.

La caótica llegada de Daniel Jadue

Alrededor de media hora se demoró en llegar a su lugar de votación, el Colegio República de Paraguay de la comuna de Recoleta. Un caos lo recibió. La prensa y muchos de sus adherentes se juntaron en su local de votación, una sonrisa se le dibujó en el rostro después de ver la cantidad de personas que le expresaban su cariño.

Vitoreos, gritaban su nombre y el cántico: “¡Liberar, a la calle popular!”. La incertidumbre reinaba alrededor de un posible punto de prensa que se rumoreaba que iba a dar. La multitud de seguidores, prensa y cámaras lo rodeaban mientras se dirigía a su mesa 212.

Una vez que terminó de votar, él comenzó su trayecto a la salida todavía sin tener una claridad de si es que hablará con la prensa. Daniel Jadue quería que los medios se colocaran detrás de una valla para comenzar la conferencia, pero el caos era muy grande y la distancia era considerable para que los micrófonos captaran sus declaraciones.

Finalmente, el exalcalde de Recoleta decidió no hacer el punto de prensa. “Así no se puede ¡Vámonos! ¡Muchas gracias a todos y a todas! Los medios no quisieron”, se excusó para no hablar.

“Estoy muy tranquilo por los resultados de hoy. Hacer un llamado, para las horas que quedan, a la gente a participar, y a no permitir que los que han manchado las instituciones sigan participando de la democracia, un abrazo”, dijo mientras se dirigía a su auto para retornar a su casa y continuar cumpliendo con su arresto domiciliario.

