Justicia decreta 24 años de cárcel para el asesino de la periodista Francisca Sandoval

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer la condena en contra de Marcelo Naranjo Naranjo, por el asesinato de la periodista de Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, hecho ocurrido en el barrio Meiggs el pasado 1 de mayo de 2022 durante la marcha del Día Internacional de los Trabajadores.

Si bien la Fiscalía solicitó una pena de 30 años, el Tribunal condenó a Naranjo a 15 años de presidio efectivo por el homicidio simple de Francisca Sandoval, además de 4 años como autor de porte ilegal de arma de fuego y 5 años de presidio como autor disparos injustificados en la vía pública, sumando en total una condena de 24 años de cárcel.

Los hechos

Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 de La Victoria, recibió un impacto de bala en la cabeza en el barrio Meiggs mientras cubría la marcha del 1 de mayo de 2022, siendo internada de gravedad y muriendo 11 días después.

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó una casa en la población La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde logró la detención de Marcelo Naranjo Naranjo, principal sospechoso en ese momento del disparo que le ocasionó la muerte a la periodista.

La profesional de 29 años dejó además una hija de siete años.

Culpable pide perdón

Durante la audiencia del cierre del juicio, el 16 de octubre pasado, Naranjo pidió la palabra, y si bien no confirmó ni negó rotundamente su culpabilidad por la muerte de Sandoval, sí aprovechó de pedir disculpas a la familia de la periodista.

“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, sostuvo.