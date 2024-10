“Lo he dicho en todos los tonos...”: Tomás Vodanovic reiteró que no piensa en una candidatura presidencial tras ser el alcalde más votado del país

Fue el alcalde más votado de Chile, este domingo 27 de octubre se confirmó que Tomás Vodanovic obtuvo la primera mayoría nacional al ser reelecto por otros cuatro años como alcalde de Maipú, tras obtener 227 mil 693 votos, lo que corresponde al 70% de los sufragios válidamente emitidos en esa comuna de Santiago.

Con ese antecedente, Tomás Vodanovic fue entrevistado en varios canales de televisión durante la mañana de este lunes 28 de octubre, donde fue recurrente la pregunta de una eventual candidatura presidencial, ya que es una de las figuras del oficialismo que es ampliamente valorada y evaluada de forma positiva.

“Lo he dicho en todos los tonos...”

Sin embargo, el alcalde de Maipú ha reiterado en varias ocasiones que no tiene interés en una aspiración presidencial, ha señalado que no se siente preparado y que de acuerdo a su forma de verlo, hay personas más preparadas, algo que pese a todo, vuelven a preguntarle una y otra vez.

Así, fue categórico cuando en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, le volvieron a consultar por la posibilidad de competir por La Moneda.

“Lo he dicho en todos los tonos. De verdad, no sé cómo más responderlo, pero no hay ninguna opción, bajo ningún escenario ni circunstancia que yo altere el compromiso de trabajar los próximos años por Maipú”, comenzó señalando de forma categórica el alcalde.

Tomás Vodanovic continuó reforzando su argumento indicando que aceptar una candidatura presidencial sería fallarle a la gente que votó por él en Maipú, con quienes tiene un compromiso.

“Lo asumí recién el día de ayer. Me parecería una falta de respeto brutal con la gente de mi comuna, que confió en mí. Les comprometimos cuatro años de trabajo (...) Siquiera deslizar la opción o evaluar cualquier alternativa que no sea trabajar de lleno estos cuatro años, creo que hablaría mal de mí, que sería una inmadurez política terrible, que sería un mareo que no va un poco en línea con mi forma de ser, así es que no”, indicó.

Finalmente, Vodanovic envió un mensaje a sus “compañeros que estén pensando” en que es una buena opción presidencial, a quienes les pidió “descartarlo de inmediato”.