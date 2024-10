“Por respeto a las víctimas, no me voy a referir al caso en puntual”: Maite Orsini a raíz de denuncias por violación en contra de Jorge Valdivia

En medio del presente que vive el exfutbolista Jorge El Mago Valdivia, luego de que haya recibido dos denuncias en su contra por el delito de violación sexual, diversos medios han hecho un trabajo para obtener declaraciones por parte del círculo más cercano a quien se desempeñaba como panelista en ESPN Chile.

Cabe recordar que el exjugador de Colo Colo actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua –desde el 22 de octubre– mientras se realiza la investigación del caso, lo que tiene plazo de 90 días por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Una de las figuras públicas que más llaman la atención respecto a sus dichos en torno a esta delicada situación por la que pasa Valdivia es su expareja, Maite Orsini, quien se ha referido con las palabras justas y necesarias en relación a este deplorable delito.

Las palabras de la diputada

Fue durante el pasado viernes 25 de octubre cuando el programa de farándula Hay Que Decirlo del ‘13’ dio a conocer las primeras declaraciones de la joven parlamentaria del Frente Amplio en relación a las demandas hacia Jorge. Al momento de consultarle, estaba realizando la mudanza de su domicilio.

En aquella ocasión, la exparticipante de Calle 7 fue concisa en con su sentir: “es súper doloroso para mí” .

Pero en horas de esta jornada inicial de la última semana de octubre, el mismo espacio de cahuines compartió palabras de la legisladora por el 9º Distrito, Región Metropolitana, que entregó durante el pasado sábado 26 de octubre a las afueras de su local de votación.

Y ante la pregunta que le realizó la periodista de HQD sobre qué siente ella, desde la vereda del feminismo, por no referirse a las víctimas, Orsini fue tajante en decir que “por respeto a las víctimas, no me voy a referir al caso en puntual”.