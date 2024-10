Alcalde de Chillán Viejo que golpeó a su pareja tras reelección deberá abandonar el departamento en que vivía con la víctima

La Fiscalía de Ñuble formalizó durante la jornada este lunes 28 de octubre al reelecto alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, luego que fuera detenido en horas de la madrugada por Carabineros, tras una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF), la cual se habría dado luego que el imputado celebrara su reelección al cargo.

El Ministerio Público le imputó cargos como autor del delito consumado de lesiones menos graves en el contexto de VIF y el juzgado de Garantía de Chillán acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de salida inmediata del hogar común y prohibición de acercarse a la víctima.

La abogada asesora con especialidad en violencia de género y violencia intrafamiliar de la Fiscalía de Ñuble, Deysi Salinas, sostuvo que tras revisar el sistema no existen más denuncias de VIF por parte de la víctima en contra del imputado. Sin embargo, agregó que “como Ministerio Público no podemos aseverar que este sea el primer hecho o no, porque en los casos de violencia intrafamiliar muchas veces la víctima no denuncia las primeras agresiones”, detallando que “formalmente, podemos decir que no hay denuncias anteriores”.

El tribunal, en tanto, fijó en tres meses el plazo para la investigación.

Los hechos

Según detalló la Fiscalía en la audiencia de formalización de cargos, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:50 del lunes en el departamento que Jorge del Pozo compartía con su conviviente en el centro de la ciudad de Chillán, donde el imputado la agredió abalanzándose sobre ella y exigiéndole que le dijera dónde estaba su celular. La situación, que dejó a la mujer con lesiones de caracter leve, se detuvo una vez que un hijo del imputado ingreso al dormitorio de la pareja.

Sernameg

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género del Ñuble, en tanto, indicaron que cuando tomaron “conocimiento de una nueva denuncia en contra de alcalde de Chillán Viejo Jorge Del Pozo Pastene, nos pusimos en contacto con la víctima para ofrecer el apoyo psicosocial que se requiere en este tipo de casos de conmoción pública, el que fue aceptado por lo que se derivará para recibir una atención especializada”.

Además, agregaron desde el Sernameg que “se puso a disposición la representación jurídica del caso, la que debe ser ratificada por la denunciante”.