Diputada Marlene Pérez y alerta fronteriza por Monsalve: “Es indignante que con todos los antecedentes que conocemos la justicia no actúe”

Tras la “alerta fronteriza” que tendría preparada la Policía de Investigaciones (PDI), en caso de que el exsubsecretario del Interior intente salir del país, la diputada del Biobío, Marlene Pérez, hizo un llamado al Ministerio Público para llevar a cabo cuanto antes la formalización de cargos en contra de Monsalve.

PUBLICIDAD

“Me pregunto qué pensarán los chilenos, es indignante que con todos los antecedentes que conocemos todavía la justicia no actúe”, criticó la legisladora.

“¿Quién sabe dónde está hoy Monsalve? Debemos recordar que él estaba a cargo de la seguridad en el país, por lo que de querer salir de Chile, sin ser visto, eventualmente podría hacerlo, y no solo por pasos habilitados”, cuestionó Pérez.

Al respecto, la parlamentaria independiente- UDI indicó que toda medida para evitar que Manuel Monsalve salga de manera legal o ilegal del país le parece correcta, pero es de esperar que las medidas que se tomen no sean tardías.

Asimismo añadió: “No entiendo cómo aún no se toma ninguna medida para evitar la salida de Monsalve del país. Quiero hacer un llamado al Ministerio Público, se debe formalizar cuanto antes al ex subsecretario, creo que existen los antecedentes suficientes para llevar a cabo esta acción, de manera que un tribunal pueda tomar todas las medidas cautelares necesarias para asegurar que Monsalve enfrente a la justicia”.

Finalmente la parlamentaria enfatizó en que “nadie está por sobre la ley, y eso el Ministerio Público debe demostrarlo con hechos concretos”.