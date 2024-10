“Es una falta de respeto a la inteligencia de los votantes”: Tomás Vodanovic criticó la idea del “voto hormonal” en la comuna de Maipú

El alcalde reelecto de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó su rechazo a la teoría de que su amplia victoria en las elecciones municipales del pasado fin de semana se deba a un “voto hormonal” por parte de los electores.

En una conversación con ADN, el representante del Frente Amplio enfatizó en que esta idea “es una falta de respeto a la inteligencia y a la conciencia de los votantes (hablar de un voto hormonal). Lo que la gente evalúa a la hora de votar a un alcalde es su gestión”.

“La gente no está eligiendo un concurso de popularidad ni de belleza; está evaluando una gestión”, afirmó el alcalde, quien fue reelecto con un 70% de los votos, siendo mayoría a nivel nacional.

En esta línea, es donde Vodanovic aprovechó de agradecer a los vecinos y vecinas de Maipú su apoyo, asegurando que ellos han valorado los avances en la infraestructura y seguridad.

“Quizás fuera de los límites comunales hay una imagen mediática que puede ser alimentada por otros elementos, pero créame que el vecino de una comuna evalúa cómo está su calle, su plaza, su Cesfam”, añadió.

Los memes sobre él

Con respecto a la cosificación de su figura en redes sociales, el jefe comunal se mostró distendido, exponiendo que en algunas ocasiones los cibernautas le envían memes y fotos con la banda presidencial en situaciones humorísticas.

“Me río, en verdad. No trato de pescar mucho… Lo que me importa es cómo los vecinos de mi comuna evalúan mi trabajo”, explicó, remarcando que lo relevante para él es la gestión y los cambios tangibles en la comuna.

Finalmente, se refirió a los nuevos desafíos que enfrentará en estos cuatros años como alcalde de Maipú y afirmó que su enfoque seguirá estando en la seguridad y la mejora de la infraestructura pública.

“Mañana volvemos a la oficina, tenemos un cerro de pega esperándonos”, reveló, agregando que lo importante es mantener la “cabeza fría” y seguir trabajando con el mismo rigor que en su primer mandato, insistiendo en su popularidad en los resultados de las elecciones no afectarán su forma de laburar.

“Lo único que nos dijo la gente es ‘van bien, sigan igual, no se mareen’”, cerró en la entrevista con el medio.