¿Halloween de miedo? Michelle Adam explica qué pasará con las temperaturas y la ola de calor en los próximos días

Hasta 40ºC se registraron durante la tarde de este lunes 28 de octubre en la localidad de Huechún, ubicada al norte de Santiago, mientras que en pleno centro de la capital, los termómetros subieron hasta los 34,3ºC, algo totalmente inédito para la zona en esta época del año, confirmando además que estamos en medio de una ola de calor.

“Fue un grado más, no una décima, no una décima, no un pichintún, sino que de sopetón. Fue insufrible la tarde ayer”, señaló el periodista especializado en clima, Alejandro Sepúlveda, en Mega, al comentar en el matinal “Mucho Gusto”, la temperatura histórica registrada este lunes.

Por su parte, durante la jornada de este martes 29 de octubre la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, señaló en el matinal “Tu día”, que ya llevamos tres días con estas temperaturas especialmente altas para la época, ola de calor que pese a todo, no será muy extensa.

Halloween de miedo y caluroso

“Lo que hay que tener en cuenta es una condición: este calor que estamos sintiendo hoy día lo vamos a tener que dejar entre paréntesis, porque no va a volver a registrarse tan rápido”, aseguró Michelle Adam sobre los días que vienen.

Si embargo, las altas temperaturas anticipan unos días de miedo, aunque las máximas irán bajando poco a poco hasta llegar a unos agradables 22ºC el viernes.

En tanto, para este martes 29 de octubre la máxima pronosticada igualmente es de 30ºC, mientras que a partir del miércoles, la temperatura estará por debajo de los 28°C y descenderá progresivamente hasta el viernes.

Así, la temperatura del miércoles y jueves será de 28°C, llegando el próximos viernes 1 de noviembre a unos más agradables 22ºC de máxima.

Con todo, la recomendación de los especialistas para enfrentar estos días de altas temperaturas es a mantenerse hidratados y a usar bloqueador solar, además de ropa adecuada para evitar los temidos golpes de calor, especialmente en el caso de niños y niñas, y adultos mayores.