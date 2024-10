“La organización no tomó en cuenta nada”: Estampida humana a las afueras del concierto de Aventura desde el Estadio Nacional

Luego de 13 largos años, la reconocida banda de bachata de origen estadounidense-dominicana, Aventura, volvió a nuestro país y se presenta en su primera fecha durante esta jornada de 29 de octubre desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa.

Y lo que debería haber sido un ambiente emotivo y de entretención de principio a fin –por el regreso de la agrupación a Chile– una estampida humana en la fila logró opacar el comienzo de este evento musical llevado a cabo en la capital.

Gracias al equipo de Contigo En Directo (Chilevisión), conducido por la periodista Karina Álvarez, se dio a conocer el caos que se generó tras una avalancha de fanáticos que se originó a las afueras del recinto deportivo.

Tal como lo comunicó el notero del canal, parte de esta situación habría surgido por el complejo acceso a los baños químicos, considerando las altas temperaturas y sensación térmica durante los últimos días . Este inconveniente se registró en la intersección de Pedro de Valdivia con Av. Grecia, donde se ubica el acceso al sector Andes.

En esta misma línea, el dueño del despacho en vivo detalló que “lo que nos han dicho (los presentes) que para ir a los baños tienen que salir de la fila y es así donde se produce el problema precisamente”.

Sumado a esto, una de las asistentes, quien dijo ser profesional del área de salud, sostuvo que “yo llegué como a las 11 de la mañana y ya tenía a mis hijas acá, entonces yo estaba adelante... salí para poder ir a comprar aguas porque se estaban descompensando niñas, porque yo soy funcionaria de salud, entonces dije ‘yo voy a comprar agüita para varias’, y me dejaron afuera; no me dejaron entrar. Entré con una avalancha... pésimo” .

“Empezaron a empujar, cayeron niños, avisaron que niñas se iban a desmayar: la organización no tomó en cuenta nada. Los carabineros y los guardias, nada... entre la gente teníamos que sacar a los que estaban caídos”, agregó la mujer.

Sumado a estas palabras, ante el medio señalado, una madre e hija que venían de región señalaron que tenías entradas para la segunda fecha que se realizará mañana, pero que desde este martes querían hacer la fila para tener un mejor puesto a la hora de ingresar a las dependencias.

Cabe resaltar que tanto para el concierto de esta jornada como el de mañana las puertas se prometieron abrir a eso de las 16:00.