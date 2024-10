“No va a haber ni un solo permiso...”: Mario Desbordes anuncia mano dura con el comercio ilegal en Meiggs y asegura que “los vamos a desalojar”

Con un claro llamado a que los comerciantes ilegales formalicen su actividad, el recién electo alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que tendrá mano dura con los denominados “toldos azules”, que se encuentran en toda la comuna y en especial en el barrio Meiggs.

“Me han preguntado mucho por Meiggs y por el comercio ilegal. Sí, los vamos a desalojar. Va a ser largo, va a ser duro, va a ser difícil, quizás años de pega, de insistir, de machacar. Y esa es la disposición con la que entramos a la nueva administración”, dijo Mario Desbordes en conversación con el matinal de Canal 13, “Tu Día”.

Desbordes: “No va a haber un solo permiso...”

En ese sentido, el alcalde que asumirá sus funciones el próximo 6 de diciembre tras derrotar a Irací Hassler en las elecciones municipales del fin de semana recién pasado, señaló que el problema del comercio ilegal es amplio y abarca a varios actores, no solamente al municipio y Carabineros.

“Hay algunos barrios que están en términos estrictos, que están tomados completamente, la vereda y la calle misma por el comercio ilegal, en ese comercio ilegal confluyen varias cosas, venden ropa, microtráfico y detrás de eso hay asociaciones ilícitas, que son quienes arriendan esos espacios a quienes los ocupan, hay gente que arrienda toldos y gana millones de pesos, lo mismo pasa con los carros de fritanga (...) Por eso tenemos que hacer un abordaje desde el municipio, pero en conjunto, con Carabineros, con el municipio de Estación Central, con el Metro”, indicó el alcalde electo.

Mario Desbordes añadió que de parte del municipio de Santiago no habrá ningún permiso para que se establezcan los vendedores ambulantes en la calle.

“A los comerciantes ilegales de toda la comuna les digo que si quieren seguir como comerciantes, arrienden un local, paguen patente, formalícense, está lleno de locales desocupados, los invito a instalarse”, señaló.

En ese sentido puntualizó que “el que quiera seguir en la calle, olvídense, no lo voy a permitir, no va a haber un solo permiso, no hay permiso, no vamos a autorizar a nadie de los que hoy es ilegal para una patente para que siga vendiendo en la calle, en la vereda, la solución es que arriende un local”, cerró diciendo enfático Mario Desbordes.