Caso Monsalve: Luis Cordero también declaró ante la fiscalía y aseguró que llamada de Tohá al exsubsecretario fue a pedido de la PDI

Una intensa jornada se vivió durante la jornada de este martes 29 de octubre en el Congreso, donde la ministra del Interior, Carolina Tohá, acompañada del actual subsecretario de la cartera, Luis Cordero, acudieron a una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se habló del denominado “Caso Monsalve”, luego que una funcionaria del gobierno acusara a la exautoridad de abuso sexual y violación.

En ese contexto, el subsecretario Luis Cordero señaló además que ya entregó su declaración ante el fiscal que indaga la causa, Xavier Armendáriz, con quien indicó, abordó antecedentes que se tenían en la repartición que encabeza.

“No han sido más de 50 minutos. Son temas asociados a la investigación y antecedentes que dispone la Subsecretaría del Interior”, explicó Cordero.

Defensa a Carolina Tohá

En tanto, tras la comparecencia ante la Cámara Baja, el subsecretario también abordó el antecedente que se dio a conocer en esa instancia, sobre la llamada que hizo la ministra Carolina Tohá a Manuel Monsalve, y que fue interpretada como una advertencia sobre el allanamiento que realizaría la PDI en el hotel donde habría sido la violación a la denunciante.

En ese sentido, Cordero explicó que dicha llamada fue “a requerimiento del director Cerna. Fue instruir a Manuel Monsalve para que concurriera el hotel para el efecto de la ejecución de un conjunto de diligencias que se venía a ejecutar con él, eso es lo que hizo la ministra toda a requerimiento a la Policía de Investigaciones”.

Luis Cordero además se mostró molesto por la consulta, llamando a no interpretar los dichos de la ministra del Interior y no sacarlos de contexto, apuntando que “si uno quiere tomar en serio las cosas, seamos fidedignos a los hechos y a lo que se transmite (...) Me parece un tema tan delicado como este está superando los límites de la razonabilidad”.