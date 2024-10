“Córtala pó hueo...”: Daniel Jadue frenó en seco entrevista con Iván Núñez tras pregunta poco “relevante”

No iban ni diez minutos de entrevista y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, decidió dar por terminada de manera abrupta la conversación con el periodista de TVN, Iván Núñez.

Enojado, se levantó del sillón y señaló que no quería continuar. Esto, ante la insistencia de Núñez, quien le preguntaba si creía que había una persecución en su contra.

“No, en serio. Córtala po, hueón, no po. O la grabamos de nuevo, no, no. Hagan lo que quieran, yo ya no quiero dar entrevistas...estoy planteando respetuosamente que pasemos a temas más relevantes… hueón, son media hora. No, no me parece. Se acabó”, dijo indignado.

Daniel Jadue cortó entrevista con TVN

Si bien se trataba de una conversación de 30 minutos, solo pudieron hablar un tercio de ella y ya habían analizado algunos temas, como su paso por la cárcel Capitán Yáber.

“Para nadie es grato estar privado de libertad, sobre todo cuando no hay fundamentos reales (…) formo parte de un partido cuya militancia ha estado expuesta a la persecución durante toda su historia”, señaló.

Pero, Jadue se molestó cuando el periodista le preguntó por los problemas que tuvo con la prensa el día que fue a votar y le indicó que una colega había sido agredida por partidarios de él.

“Yo no justifico ninguna lesión, tampoco justifico las lesiones que los periodistas le generaron a la gente. Esto me pasó ahora, y cuando salí de Yáber, todavía no me puedo recuperar de un pisotón de un pie”, se defendió Jadue, pero sin ganas de seguir hablando de ese tema,.

“La verdad Iván, yo quiero que vayamos a los temas importantes. Me parece que esto es poco importante...Yo no creo que los medios sean objetivos, si alguien cree en este país que los medios son objetivos… pasemos a un tema más relevante”, alcanzó a decir, pero Núñez insistió con su consulta, si es que sentía una persecución en su contra, lo que dio paso a su severa molestia.