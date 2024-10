“Sabíamos que sería muy duro”: Christian Pino rompe a llorar en vivo tras derrota electoral Karla Rubilar

El periodista y rostro radial Christian Pino protagonizó un emotivo momento en vivo al intentar comentar la reciente derrota electoral de su pareja, la exministra Karla Rubilar, quien aspiraba al cargo de alcaldesa de Puente Alto. Durante la transmisión en el programa de Radio Agricultura, donde ambos comparten la conducción, Pino intentó explicar la ausencia de Rubilar en el espacio, pero se quebró emocionalmente en medio de su intervención.

“No nos va a acompañar la Karlita, porque obviamente ha estado generando las respuestas a los cientos de mensajes de cariño que le han…”, alcanzó a decir Pino, justo antes de que la voz se le entrecortara. Ante esta inesperada reacción, su compañera en el programa, la alcaldesa electa de Quilpué Carolina Corti, intervino para apoyarlo, diciendo: “Es que no es fácil de asumir… estamos en vivo”. Finalmente, Pino retomó el hilo y comentó: “Estamos en vivo, son cosas que pasan, no pensé que me iba a emocionar”.

“La Karla era como el jamón del sándwich”

Según expuso el periodista, la derrota de Karla Rubilar en las elecciones ha sido particularmente dolorosa para su círculo, y para él mismo, quien en una reflexión posterior al programa expresó el difícil momento por el que pasan. “Disculpen, no pensé que me iba a emocionar, pero fue duro. Sabíamos que sería muy duro, una competencia donde la Karla era como el jamón del sándwich, de peleas de otros sectores” , explicó Pino, dejando entrever las tensiones que marcaron la campaña. Añadió que Rubilar había puesto su corazón en la comuna de Puente Alto y que, pese a su esfuerzo, “la gente decidió otra cosa”.

Pino también mencionó el impacto emocional que tuvo en Rubilar la intensidad de la campaña. “Fue una campaña muy dura, de descalificaciones, de mentiras y cosas que no se habían visto en el último tiempo. Esperemos que la Karla se reintegre al programa la otra semana y le agradezco a todos quienes fueron parte de la campaña”, cerró el comunicador.