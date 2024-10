Viralizan caso de maltrato animal en San Pedro de la Paz: Hombre pateó a perro frente a su dueña

Un impactante registro de maltrato animal en San Pedro de la Paz se ha viralizado en redes sociales desde el miércoles. El video, difundido inicialmente por la cuenta de Instagram Agrupación Amor Animal, muestra a un hombre, identificado como Germán Ruiz de la Masa, agrediendo a un perro en frente de su dueña en un minimarket ubicado en el sector de Andalué, lo que ha provocado indignación entre la comunidad animalista y las redes en general.

Según se observa en el registro, el hombre en cuestión comenzó sujetando al can con fuerza de la correa para moverlo de un lugar a otro, mientras reprendía a la dueña del animal. “Hay alimentos aquí, llévate a tu perro”, se le escucha decir en un tono hostil, antes de que la situación escalara a un segundo episodio de agresión.

En un segundo video difundido, el hombre lanza insultos hacia la mujer y el perro. “Me carga esta gentuza que cree que puede tener sus mugres aquí, hay alimentos”. Acto seguido, el sujeto intenta golpear al perro con una patada.

La dueña del perro, quien capturó el incidente en un video, explicó en la publicación los hechos ocurridos. “Entré al local con mi perro, como siempre. De la nada se puso agresivo (el hombre) y me dijo que sacara el perro. Me trató de estúpida y lo empujó, y después lo pateó” , relató la afectada.

El animal, que aparece con correa y arnés en las imágenes, no mostró comportamientos agresivos en ningún momento del video, pese al ataque del hombre, lo que deja en evidencia la injustificada reacción por parte del sujeto.

La dueña señaló que su mascota tiene una personalidad dócil y confirmó que ya presentó una denuncia formal en contra del agresor por el ataque.

Dueña del perro contó los hechos en TV

La dueña del perro conversó con Chilevisión para contar su versión de los hechos. “Entré a comprar y me di cuenta que (el perro) estaba oliendo algunas cosas que estaban a su altura, por lo tanto me alejé en la entrada y esperé para poder pagar. Ahí olió una máquina de helado y esta persona me grita, me dice que salga del local y me empieza a tratar pésimo. Lo único que atiné a hacer fue a grabar, porque se puso súper agresivo”, relató la joven, según recogió La Cuarta.

“Después de que esto pasó, yo salí del local, esta persona fue a hablar con carabineros, vino una carabinera y me dijo que tratara de no entrar a los locales con animales. Claramente ella sólo tenía la versión de él. Después de eso, yo le saqué una foto a su auto para hacer la denuncia y me fui”, continuó.

Lo más insólito de todo es que, la joven asegura que el sujeto comenzó a seguirla luego del altercado. Al rato de los ocurrido, “Carabineros me contactó y me dijeron que necesitaban corroborar algunas cosas, nos pusimos a conversar y cuando ya estábamos terminando, llega la misma persona (el acusado de maltrato) en el auto y se baja. Ahí Carabineros me dice que no le diga nada, y me fui”.

Por si fuera poco, unos minutos después, cuando la joven se trasladó a otro lugar de la comuna, volvió a encontrarse con el sujeto. “Se atravesó frente a mí, se estacionó en la vereda y me estaba apuntando con el celular”, aseguró.

“Como él se refirió a mí, por primera vez, fue de una forma súper agresiva y violenta, y sin razón aparente. Por lo mismo, las personas que estaban en el local se quedaron paradas, mirándolo, como que no entendían nada. Segundo, no le da derecho a tocar un perro ajeno, porque ni siquiera tocó los alimentos, sólo estaba oliendo”, indicó la afectada.