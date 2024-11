“Logramos el objetivo”: Claudio Valdivia irá a buscar a su hermano Jorge a la cárcel de Rancagua luego que se revocara la prisión preventiva

“Contentísimo, feliz”, fueron las primeras palabras que Claudio Valdivia le dio a los medios de comunicación, tras conocer la decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que este lunes 4 de noviembre decidió revocar la prisión preventiva de su hermano Jorge Valdivia, quien hace dos semanas se encuentra cumpliendo esa medida cautelar en la cárcel de Rancagua.

Jorge Valdivia fue recluido en el penal de la región de O’Higgins luego de ser formalizado por el delito de violación en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando entonces con la medida cautelar más gravosa del sistema, la que este lunes fue modificada por el tribunal de alzada a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, luego de la solicitud presentada por su abogada, Paula Vial.

Claudio Valdivia irá a buscar a su hermano a la cárcel de Rancagua

En ese sentido, tras la audiencia y conocer la decisión de los magistrados -que aceptaron modificar la medida cautelar por dos votos a uno-, Claudio Valdivia conversó con la prensa señalando que “ya dimos el primer paso, confiamos 100% en el trabajo de Paula (Vial) y logramos el objetivo que nos planteamos, vamos a buscarlo ahora”.

A lo anterior indicó que “le avisé al círculo más cercano y ahora me junto con Paula para saber los pasos a seguir. El primer paso era que Jorge volviera a su casa, es la emoción, llevo días sosteniendo a la familia y nada, estoy contento”.

Luego, el hermano del “Mago” Valdivia agregó que “vamos a buscar a Jorge ahora, no he hablado con Paula, nos comunicó lo que había pasado adentro y no sé que más les puedo decir, para la familia ha sido complicado”.

En cuanto a la hora en la que saldrá Valdivia de la cárcel, luego que el tribunal de alzada determinara su liberación “inmediata”, su hermano señaló que irá hasta dicho penal a esperarlo y que no hay claridad sobre a qué hora ocurrirá aquello.

“Confiamos siempre en el trabajo de Paula Vial”, aseguró, cerrando con un agradecimiento a las personas que le enviaron mensajes de apoyo a él y su familia.

“Todos estos días recibí mucho cariño de las personas, ese mensaje lo consumí mucho durante estas dos semanas, agradecer a toda la gente que confió, rezó por Jorge”, cerró indicando Claudio Valdivia en las afueras del Palacio de Tribunales.