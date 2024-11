¿Qué futbolistas de Colo Colo eran los que se encontraban en el pub de Vitacura donde se denunció la agresión sexual?

Una decena de futbolistas de Colo Colo sería el número definitivo de deportistas albos que habrían estado esta madrugada en el Bar Mia, de la comuna de Vitacura, lugar donde la hermana de una joven que asistió al recinto denunció ante Carabineros y funcionarios municipales una posible agresión sexual en contra de la mujer.

PUBLICIDAD

La información la proporcionó esta mañana el administrador del local nocturno ubicado en el sector de Lo Matta Cultural, Félix Opazo, quien en conversación con el programa “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, detalló los pormenores de la denuncia en la que estarían involucrados futbolistas del Cacique, entre ellos, Arturo Vidal, quien fue trasladado hasta la 37° Comisaría de La Reina, para realizarle un control preventivo investigativo.

Los jugadores de Colo Colo que estaban en el bar

“El bar funciona normalmente hasta las tres de la madrugada, tres y media, en lo que respecta con el permiso que uno tiene para funcionar. Esta madrugada van algunos jugadores de Colo Colo a disfrutar un rato, con un poco de música, comer después del partido, y básicamente lo que hacemos con los chiquillos cuando van al bar”, inició el administrador del pub, quien aclaró que a eso de las 3:45 horas se realizó el procedimiento como consecuencia de la acusación por agresión sexual.

“A las 3:45 horas llegaron funcionarios municipales a fiscalizar si estábamos terminando la fiesta. En este caso, la junta que teníamos en el bar. Llegaron solamente por los vehículos que estaban estacionados en el bar. Entendiendo que a lo mejor había algún evento en el bar, y llegan en ese minuto que había la hermana de una niña que estaba en el bar, que estaba un poco pasada de copas, por decirlo de alguna forma. En ese minuto ella va a buscar a su hermana, ella me cuenta a mí porque yo mismo ayudé a la persona a salir del bar, y en ese minuto ella me insinúa que a su hermana la podían haber drogado en el bar. Yo le indiqué que no creía que podía ser así, y ella, cuando llega personal municipal, les indica que su hermana podría haber sido drogada dentro del bar”, explicó.

“En ese minuto llega Carabineros, y los jugadores no arrancan. En ese minuto nadie se va detenido, Carabineros hace el procedimiento normal, toma la identificación de cada uno, me toma la mía, y nos pregunta respecto de la denuncia de la niña. Eso fue todo”, prosiguió Opazo, que fue enfático en indicar que la denunciante “dijo que era invitada, aunque no sé quién la invitó”.

Respecto de los jugadores de Colo Colo, el administrador aclaró que en total “entre ocho o diez” fueron los que estuvieron anoche en el pub, con motivo de la celebración de los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, y eventualmente “la celebración del título, que bueno, ayer no se pudo dar”.

Opens in new window La fachada del Bar Mia, en Vitacura, pub donde estuvieron los jugadores de Colo Colo y en la que se efectuó la denuncia por agresión sexual. Fuente: Instagram @miabarchile.

“Yo creo que había entre ocho a diez jugadores de Colo Colo. Bueno, estaban Cepeda, sí, Carlitos (Palacios) un rato y se fue, La verdad es que no me acuerdo bien quien más estaba”, dijo Opazo, quien además ratificó la presencia del propio Vidal y “el Dani (Daniel) Gutiérrez, puede haber sido por ahí, que también llegó y se fue, y los demás amigos de los que estaban invitados”.