Aparece nuevo video de Arturo Vidal: hermana de denunciante lo encontró en su celular

Durante la mañana de este lunes explotó una verdadera bomba, con varias esquirlas... en el Estadio Monumental, en el pub MIA de Vitacura, en la 37º Comisaría de la misma comuna, etc, etc. Esto luego de conocer una denuncia de una mujer de 22 años que estuvo en una fiesta privada con jugadores de Colo-Colo, y que acusa que fue drogada y agredida sexualmente.

Antes de que se presentara la denuncia, Carabineros llegó hasta el local y comenzó a realizar controles de identidad preventivo. Sin embargo, Arturo Vidal fue trasladado hasta la Comisaría, para realizarle un control de identidad investigativo.

En ese mismo recinto policial, la hermana de la supuesta víctima fue la que interpuso la denuncia, luego de increpar en el mismo bar a Vidal por el estado en el que encontró a la joven.

La hermana, de acuerdo a los antecedentes entregados por T13, encontró un video en el celular de la denunciante, donde aparece Arturo Vidal.

En el registro, aparece el “King”, mandándole un mensaje a un amigo: “Un saludo para (...) de Arturo Vidal, con mucho cariño y bendiciones. Cuídate mucho, amigo”.

¿La testigo clave?

Si el saludo fue grabado por la supuesta víctima, probaría que sí tuvieron contacto, distinto a lo que dijo la modelo venezolana Sile Sajor, quien entregó su testimonio en Instagram, tras haber estado en la misma fiesta.

La verdad es que me veo en la obligación de tener que dar de declaraciones y contar mi versión de lo que pasó. La niña estaba yendo al baño muy ebria, había barra libre, era una junta, una celebración como cualquier otra, no tiene nada de malo. Lo malo es cuando uno consume alcohol sin responsabilidad y sin cuidado”, comenzó diciendo.

Aseguró que la denunciante “mezcló tequila, mezcló no sé cuántos copetes, pero de verdad que estaba muy ebria, estaba vomitando y yo, yo personalmente, yo estuve ahí para cuidarla, o sea tuve toda mi disposición hacia ella, yo me tomé la tarea incluso de llamar a la mamá la mamá, llamó a la hermana, la hermana ahí estuvimos hablando, yo le dije que tranquila que yo la estaba cuidando, que no pasa nada”.

Sajor indicó que “en ningún momento se acercó Arturo Vidal, o sea lo que más me impresiona es que digan agresión sexual, o sea yo estuve ahí desde el minuto cero, cuidándola, protegiéndola, dándole agua, dándole leche caliente caliente, limpiándola, limpiándole el vómito, o sea yo me hice responsable, cuando yo ni siquiera la conocía, o sea, yo no sé con quién ella llegó allá, yo no sé nada”.