Diputada Marlene Pérez presenta proyecto de ley que busca evitar contrataciones irregulares de personal antes de cambio de alcaldes electos

El próximo 6 de diciembre los alcaldes electos asumirán sus cargos en todo el país tras las últimas elecciones del pasado 26 y 27 de octubre. Dado que, existe más de un mes en que los ediles salientes se mantienen en su cargo, la diputada Marlene Pérez ingresó un proyecto de ley, que busca evitar que los alcaldes que perdieron sus reelecciones, es decir alcaldes en ejercicio que no ganaron o ediles que no pudieran postularse, debido a la ley que limita la reelección de autoridades, no puedan firmar contratos que tienen como único fin dejar “amarrados” a sus funcionarios tras su próxima salida del cargo.

La diputada sostuvo que “estamos en conocimiento que varios alcaldes salientes, están aprovechando este vacío legal, para extender contratos de funcionarios, cambiar calidad jurídica de los trabajadores, con el fin de mantenerlos por más tiempo en sus cargos y la compra de “regalos de Navidad” a pesar de salir de sus cargos antes de esta festividad”.

Según detalló la parlamentaria, esta iniciativa busca evitar la celebración de contrataciones de última hora, asignaciones de cargo de planta Municipal, cuyo nombramiento será realizado justo antes que asuman las nuevas autoridades alcaldes, etc, en cuyo concurso aparecen como postulantes quienes no tienen el perfil profesional para asumir dicho cargo en el áreas de Direcciones Municipales o Gubernamentales.

Asimismo, la iniciativa busca “supervisar las adjudicaciones de contratos a empresas de forma irregular”. Además de “generar sanciones administrativas a funcionarios municipales que tras el proceso de elecciones borren datos relevantes para la gestión municipal de discos duros de los computadores del municipio o destruyan documentación municipal”, detalló la diputada Pérez.

Finalmente, la legisladora busca con esta iniciativa elevar “los estándares de probidad en el sistema político chileno, con los niveles de corrupción que hemos vivido en estos últimos años, debemos avanzar hacia la transparencia. Debemos lograr que las personas vuelvan a confiar en las instituciones que están a cargo. Y por eso creo que es muy importante hacerlo desde el Congreso”.