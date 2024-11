“La administración de Claudio Orrego se basa en gestionar un Excel”: Pancho Orrego ‘sin filtro’ en contra del mandato del actual Gobernador de la RM

Cerca de tres semanas nos separan para vivir unas nuevas elecciones en Chile, eso sí, esta vez se trata de una segunda vuelta, luego de que el pasado fin de semana del 26 y 27 de octubre –respecto a los candidatos a Gobernadores Regionales– no se lograra llegar a un favorito (sobre el 40% de las preferencias) en un número importante de regiones en nuestro país.

Sin ir más lejos, son 11 las regiones de la nación del cobre que vivirán nuevamente una jornada de elección popular: Región de Arica y Parinacota, Región de Antofagasta, Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región de O’Higgins, Región de Maule, Región del Bío Bío, Región de La Araucanía y la Región de Los Lagos.

Y en una de estas se ha generado una disputada y aguerrida campaña para lograr triunfar en la fiesta democrática –de carácter obligatorio– del próximo domingo 24 de noviembre, nada más y nada menos que la que lucha por la Gobernación Regional de la RM entre Francisco Orrego y Claudio Orrego .

Pese a que ambos candidatos han tenido diversas instancias para intentar ganarse los votos de la ciudadanía, el abogado y figura televisiva “Pancho” Orrego ha persistido en demostrar por qué merecería ser el sucesor de Claudio (quien hoy lidera la Gobernación).

Francisco sobre Claudio en Sin Filtros

Fue durante el capítulo transmitido de este lunes 4 de noviembre cuando el panelista del programa digital de debate político (Sin Filtros), Francisco Orrego, lanzó un recado con nombre y apellido, dirigido a su contrincante frente a las urnas.

“ Yo creo, de verdad amigo mío, que la administración de Claudio Orrego hoy día se basa simplemente en gestionar un Excel, pero no hay una visión de desarrollo regional y no hay un legado . Y cuando tú me dices ‘ustedes que al frente ¿qué han hecho?‘, bueno, yo puedo reivindicar lo que nosotros como sector a través de nuestros equipos de expertos y gente que se ha dedicado al servicio público ha realizado”, le dijo Pancho a su par de profesión, Javier Pineda.

Además de estos dichos, Orrego aseguró estar orgulloso por lo que su sector ha dejado en el país como “Los Liceos Bicentenario; por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal (PGU); por ejemplo, el postnatal de seis meses; por ejemplo, la reconstrucción del terremoto; por ejemplo, la administración de la pandemia; por ejemplo, amigo mío, el rescate de los mineros: eso es legado, compadre”, detalló Francisco.