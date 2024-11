Mujer que aseguró acompañar en todo momento a denunciante de Arturo Vidal y jugadores de Colo Colo entregó más antecedentes: “Si veo otra injusticia lo voy a decir”

Un nuevo registro de redes sociales, donde insistió en la inocencia de Arturo Vidal respecto de la denuncia de agresión sexual en la que se vio involucrado al estar en la madrugada de este lunes en un pub de Vitacura, fue la que publicó este martes la modelo venezolana Sile Sajor, joven que aseguró haber estado en todo momento con la víctima.

PUBLICIDAD

Ya el lunes, y en su cuenta de TikTok, la modelo había aclarado que el futbolista de Colo Colo ni los demás integrantes del plantel albo que habían asistido al pub Mia habían estado involucrados en la denuncia de la joven.

Algo que ratificó este mediodía en sus historias de Instagram, donde incluso debió defenderse de los ataques de usuarias de plataformas digitales que la acusaron de machista por ofrecer una versión contraria a la aportada por la hermana de la víctima.

La nueva versión en denuncia que involucra a Arturo Vidal

“Buenos días. Acabo de despertar súper tarde, y acabo de despertar con la noticia de que me están tratando de machista, y la verdad es que no me importa. De antemano no me importa. No me importa quedar de machista si soy el tipo de persona que incita a las demás niñas a cuidarse, a no tomar en exceso, a no drogarse en exceso, a no poner su vida en riesgo, que le pase algo que queden en el baño tirada, y que tenga que llegar una niña desconocida a cuidarla, que yo no tengo ningún problema en cuidar a otra persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. No me importa, si tengo que ayudar a otra persona lo voy a hacer”, inició Sajor, quien insistió en la inocencia de Vidal.

“Claro, que si veo otra injusticia lo voy a decir, también voy a ayudar. Si me quieren tildar de machista por ser el tipo de mujer que les dice a las demás ‘no, que se puede curar’. Ya no me voy a estar enojando con la gente porque tenga una opinión sobre mí. Si me quieren tratar de machista denle nomás. ¿Usted cree que a mí me va a ofender que me digan machista solamente porque soy el tipo de persona que le dice a una niña ‘por favor, no tome en exceso, cuídese, no quede por ahí ebria’, no sé? No, no me siento machista por eso”, señaló.

Firme en su postura, la modelo venezolana aclaró además a sus seguidores de Instagram que su testimonio solamente quedará en sus plataformas, ya que no pretende lucrar siendo entrevistada en televisión.

“Yo ya dije que no quiero ir a la tele, y si alguien quiere ver la historia y saber lo que pasó, ahí están mis historias. Yo no necesito agrandar esto, no necesito pasar por encima de nadie, no necesito lucrar con esto, no me importa lucrar con esto. A mí lo que enojó ayer, y lo que me dio una ansiedad es ver que estaban tratando de violador a una persona que ni siquiera estuvo en el baño cuando yo estaba con ella, cuidándola ahí”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Ella estaba curada, y la estaba ayudando a vomitar y todas esas cosas, antes que llegara la hermana — Sile Sajor

“Ella estaba curada, y la estaba ayudando a vomitar y todas esas cosas, antes que llegara la hermana. Y bueno, eso, de verdad. Yo estoy orgullosa de mí porque me preocupé de lo que me tenía que preocupar. Le ayudé lo que tenía que ayudar, no era mi responsabilidad. Pero yo soy buena persona y con eso me quedo. Y si incitar a las niñas a que se cuiden en exceso es machista, pues bueno, voy a seguir siendo machista cariño. Lo siento mucho, pero yo no voy a apoyar el refrán de que ‘no, tome tranquila, que uno puede tomar lo que quiera’, y no sé que, no sé qué, no sé qué. Mira cara de ver***, te importa tan poco tu salud. ¿Tu vida?”, explicó.

“Se imagina yo hubiese mandado a esa niña así en un Uber. Ahí sí le hubiera pasado algo. Pero no, para no quedar así, que no te puedes ir ni siquiera en un Uber sola, hay que cuidarse. ¿Qué tiene de malo cuidarse? Nada. Hay que cuidarse uno mismo, tener amor propio, decir mi vida vale, no voy a tomar de esta manera, no lo voy a hacer”, agregó.

A mí lo que enojó ayer, y lo que me dio una ansiedad es ver que estaban tratando de violador a una persona que ni siquiera estuvo en el baño cuando yo estaba con ella — Sile Sajor

“No confundan el valor propio, el valorar su vida, el quererse, con el machismo, cariño. Yo no soy machista, pero si me van a decir eso, aquí tienen a una machista, entonces. Y que, ojalá, las demás niñas ‘sean machistas’ también para que cuiden su vida y para que no pase nada con su salud, con su integridad. Usted me entiende. La persona con cerebro me entiende. Los demás, bueno, a ver qué tienen ahí (se golpea la cabeza)”, puntualizó Sajor, quien incluso cuestionó a la hermana de la joven denunciante por mencionar al deportista en su denuncia por agresión sexual.

“Oiga, la tipa está tan aferrada, la hermana está tan cabeza huequita y aferrada que dice que evidencia es un video de Arturo mandándole un saludo a un amigo de ella. O sea, ella fue y le pidió un saludo al Arturo ¿Qué tiene que mandar un saludo? O sea, desde cuándo que tú le digas a alguien ‘oye, un amigo quiere un saludo. ¿Le puedes saludar?’, es agresión sexual. La hermana de esta niña está aferrada. Cariño, que usted vaya y le pida un saludo a una persona no significa que la persona te está agrediendo sexualmente. Al contrario, te está haciendo un favor”, finalizó.