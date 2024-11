Defensa expone contactos de Hermosilla y fustiga a Valencia

Cumpliendo, más o menos, con el plazo que se había impuesto, Juan Pablo Hermosilla entregó ayer la esperada lista de contactos y motivo de las conversaciones (no el detalle) del teléfono de su representado y hermano, Luis Hermosilla.

El profesional reiteró que la entrega la hacen para “detener este espactáculo que vivimos durante meses”, es decir, que deje de haber filtraciones desde el celular, aún incautado por la Fiscalía, y por transparencia. El detalle de la conversación, así como contactos por motivos personales o profesionales, no se incluyó, sino sólo los “de interés público”, en especial, “temas de causas en trámite o de nombramientos”.

Juan Pablo Hermosilla aseguró que ahora espera que los propios aludidos vayan aclarando por qué se comunicaron con su hermano.

Entre los nombres de la lista se encuentran 27 jueces y fiscales más “el equipo de la Macrozona Sur”. Están el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Marta Herrera, Carlos Palma, Lorena Parra, Emiliano Arias, Manuel Guerra, Mario Carroza, Xavier Armendáriz y Ximena Chong.

Hermosilla aclaró que con incluir estos nombres en la lista no significa que esté denunciando alguna irregularidad, sino sólo que hubo alguna conversación. “Luis tenía una vida activa judicial”.

El abogado detalló que nueve de los contactos se comunicaron con su hermano para conversar sobre nombramientos. Buena parte del grupo habló sobre causas judiciales, lo que no es extraño.

En ese listado se pone, ella misma, la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien temprano, antes de la conferencia, había explicado que tenía conversaciones con Luis Hermosilla en ese contexto.

“Corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos a cargo de la causa por delitos de lesa humanidad en el estallido social”, declaró Perivancich a radio Valntín Letelier.

Juan Pablo Hermosilla fue especialmente duro con la situación de Ángel Valencia, a quien acusaron antes, a través de una acción legal, de haber concertado la cita donde también estuvo Andrés Chadwick para ofrecer entregarles información de causas que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera.

“Él dice que no eran amigos y que no hubo ningún contacto posterior. Hay dos posibilidades, o tiene muy mala memoria u ocultó este tema”, expone el menor de los Hermosilla. Y agrega sobre Valencia que “él dice que esta reunión se hace para limar asperezas, que no la registra por ley de lobby y dice que se abordaron causas judiciales. Debería haberlo registrado”.

“Tengo derecho a asumir que hay una serie de cosas que Ángel Valencia está diciendo, antes de que abra la boca, que no son creíbles”, cerró.

Chadwick no está en el listado, pues la defensa prefirió centrar esta “entrega” en juristas, dejando al mundo político para más adelante. “Esta fue la primera etapa, quedó pendiente el tema de las autoridades”, dijo Hermosilla.

Tampoco se expondría a periodistas, por el secreto de la fuente.

Parlamentarios buscan opciones para sacar al fiscal nacional

La inclusión de Ángel Valencia en la lista entregada por Juan Pablo Hermosilla consiguió que aquellos sectores para quienes no es aceptable la actitud del fiscal nacional al intentar explicar una reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick se exacerbara.

El diputado Jaime Naranjo (PS) calificó en TVN como intimidaciones las palabras de Juan Pablo Hermosilla y sobre Valencia indicó que “una vez más se confirma que él ha faltado la verdad en reiteradas ocasiones. Lo más conveniente por el prestigio de la institución es que dé un paso al costado”.

El parlamentario expuso que se ha conversado en el Congreso el hacer uso de la facultad de presentar un libelo ante la Corte Suprema para pedir la destitución del fiscal nacional. Para que eso se discuta se necesitan sólo 10 firmas.

Jaime Sáez (FA) expresó que “el fiscal nacional ya ha comprometido gravemente la credibilidad de la institución completa” y dijo que una remoción “es algo que formalmente no ha sucedido pero es una conversación que es vox populi al interior de casi todas las bancadas”.

Para Marlene Pérez (Ind./UDI) “la información dada a conocer por el abogado de Luis Hermosilla es de la máxima gravedad. Como parlamentarios nos corresponde evaluar eventuales acusaciones constitucionales”.

Más cauto fue el diputado Agustín Romero (Rep.), quien a TVN le indicó que “hemos conocido una serie de nombres, pero tenemos que esperar las investigaciones para determinar si efectivamente las conversaciones podrían revestir algún tipo de delito de tráfico de influencia. Yo esperaría un poco. En las últimas acusaciones constitucionales vimos que lo único que se logra es que se encapsule el asunto en una persona y puede haber mucho más. Otros Luis Hermosilla”.

Eduardo Durán (RN) coincidió con la primera impresión de Naranjo: “Las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla son más un intento de amedrentamiento a la Justicia que la búsqueda de transparencia. Fue un show televisado que no aporta a la pérdida de confianza que tiene la gente en el sistema judicial”.