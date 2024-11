Diputadas Morales y Del Real exigen promover la actividad física en niños y adolescentes con discapacidad tras preocupante estudio

Un reciente informe ha revelado la alarmante situación de inactividad física entre niños y adolescentes con discapacidad en Chile, otorgando una nota de 3,3 en una escala de 1 a 7 al país. Ante estos preocupantes resultados, las diputadas Carla Morales y Catalina del Real, enviaron oficios a diversas autoridades del área social y deportiva.

El objetivo es exigir información sobre las políticas y presupuestos vigentes que incentiven la actividad física inclusiva, con el fin de impulsar medidas que faciliten la integración y desarrollo de este grupo en el ámbito deportivo y recreativo.

La diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Discapacidad señaló la necesidad de trabajar en políticas de inclusión que garanticen a los niños y adolescentes con discapacidad un acceso real a espacios recreativos adaptados.

“Es inaceptable que el entorno recreativo sea un obstáculo para nuestros niños. Necesitamos un compromiso serio para mejorar la infraestructura y crear programas inclusivos que respondan a las necesidades de quienes más lo necesitan”, expresó Morales.

Por su parte Catalina del Real, también miembro de la Comisión de Discapacidad, hizo hincapié en la urgencia de reducir el sedentarismo en los menores con discapacidad, subrayando los riesgos que conlleva. “La falta de actividad física no solo afecta la salud física, sino también el desarrollo social y emocional de los niños. Exigimos una respuesta clara y medidas efectivas que incentiven el deporte desde temprana edad”, afirmó del Real.

Además, desde la Fundación Chilena para la Discapacidad, Catalina González, encargada del área de Niñez y Parentalidad Positiva, destacó la importancia de una inclusión efectiva.

“La noticia de bajos niveles de actividad física para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, deja de manifiesto que la inclusión no se vive del todo, puesto que hoy se pone el foco en aspectos funcionales como educación, salud e inserción laboral, no obstante, no se considera en ámbitos tan relevantes como el ocio y el deporte, olvidando que el cumplimiento de derechos debe ser en todo ámbito”, señaló.

Un llamado urgente a un cambio de enfoque

El estudio, liderado en Chile por la Universidad de La Frontera, evidenció que solo uno de cada cuatro jóvenes con discapacidad participa en actividades recreativas, situación que contrasta con otros países como Canadá, donde un 60% de los jóvenes con discapacidad acceden a estas oportunidades. Entre las solicitudes realizadas al Ministerio del Deporte y otras instituciones, destacan el desglose del presupuesto destinado a programas inclusivos, información sobre las políticas vigentes para facilitar la actividad física en personas con discapacidad y detalles sobre la infraestructura accesible en centros deportivos y escuelas del país.

Las legisladoras Morales y Del Real coinciden en que estos cambios son necesarios para combatir el sedentarismo y promover la equidad. Este llamado a las autoridades busca revertir una realidad que afecta directamente la calidad de vida de miles de niños y adolescentes en Chile.